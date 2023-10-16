ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR? Okullarda 1. dönem ara tatil kaç gün sürecek? MEB 2023 Kasım tatili 9 gün mü sürecek?

"KİŞİSEL KANAATİM BÖLGESEL UYGULANABİLİR"
Açıklamasının devamında Milli Eğitim Bakanlığının Genel Müdürlüğünün bünyesine İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğuna dikkat çeken Tekin, atılan her adımın Daire Başkanlığı tarafından takip edildiğini vurgulayarak "Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eleştiri, eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. " dedi.
Ara tatillerle ilgili olarak kişisel kanaatinin Türkiye çapında değil bölgesel uygulanabileceğini ifade eden Tekin " Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok." diyerek sözlerini noktaladı.
ARA TATİLDE ÖĞRETMENLER YÜZ YÜZE SEMİNERLERE KATILACAK
Milli Eğitim Bakanlığı okullara Mesleki Çalışma Dönemi konulu yazı göndererek öğretmen seminerleri takvimini duyurdu.
Gönderilen yazıda her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin seminer tarihlerinde görevli oldukları okulda olması gerektiği hatırlatıldı.
2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk öğretmen seminerleri okul ortamında yüz yüze olarak gerçekleştirilecek. Okullarda fiziki olarak yapılacak seminerlere öğretmenler ile beraber idarecilerde katılacak.
NİSAN 2024 ARA TATİL NE ZAMAN?
Bu yılın ikinci ara tatili 8 - 12 Nisan tarihleri arasında olacak.
15 TATİL NE ZAMAN?
15 Tatil, 22 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında olacak.
2024 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
2024 Yaz tatili 14 Haziran'da başlayacak.