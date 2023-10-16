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ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR? Okullarda 1. dönem ara tatil kaç gün sürecek? MEB 2023 Kasım tatili 9 gün mü sürecek?

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor, okullarda ara tatil tarihleri belli oldu. Öğrenciler ve velileri internet arama motorlarında MEB'in 2023-2024 yılı tatil tarihlerini araştırıyor. Peki Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Okullarda 1. dönem ara tatil kaç gün sürecek? MEB 2023 Kasım tatili 9 gün mü sürecek? İşte yanıtları...

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 17:16 Güncelleme 16 Ekim 2023, 17:19
ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR? Okullarda 1. dönem ara tatil kaç gün sürecek? MEB 2023 Kasım tatili 9 gün mü sürecek?

Ara tatil tarihleri belli oldu. Beklenen açıklama az evvel geldi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yeni eğitim öğretim yılı takvimi yayımlandı. Takvime göre 1. ve 2. dönem tatil tarihleri neşleşti. Peki; Okullarda 1. dönem ara tatil kaç gün sürecek? MEB 2023 Kasım tatili 9 gün mü sürecek?

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK NE ZAMAN BİTECEK, 9 GÜN MÜ SÜRECEK?

Okullarda birinci dönem ara tatili için geri sayım devam ediyor. MEB takvimine göre ara tatil 13 - 17 Kasım 2023 tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonlarının da sayılmasıyla öğrenciler toplam 9 gün tatil yapmış olacak.

BAKAN TEKİN ARA TATİL TARTIŞMALARINA SON NOKTAYI KOYDU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamayla ara tatilin kaldırılması tartışmalarına son noktayı koydu. Sosyal medyada ve bazı platformlarda ara tatillerin kaldırılacağına ilişkin iddialara yalanlama geldi.

Ara tatillerin kaldırılmasının gündemde olmadığını vurgulayan Yusuf Tekin açıklamasının devamında veli, öğrenci ve öğretmenlerden talep gelmesi durumunda değerlendirme yapılabileceğini söyledi.

"KİŞİSEL KANAATİM BÖLGESEL UYGULANABİLİR"

Açıklamasının devamında Milli Eğitim Bakanlığının Genel Müdürlüğünün bünyesine İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğuna dikkat çeken Tekin, atılan her adımın Daire Başkanlığı tarafından takip edildiğini vurgulayarak "Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eleştiri, eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. " dedi.

Ara tatillerle ilgili olarak kişisel kanaatinin Türkiye çapında değil bölgesel uygulanabileceğini ifade eden Tekin " Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok." diyerek sözlerini noktaladı.

ARA TATİLDE ÖĞRETMENLER YÜZ YÜZE SEMİNERLERE KATILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı okullara Mesleki Çalışma Dönemi konulu yazı göndererek öğretmen seminerleri takvimini duyurdu.

Gönderilen yazıda her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin seminer tarihlerinde görevli oldukları okulda olması gerektiği hatırlatıldı.

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk öğretmen seminerleri okul ortamında yüz yüze olarak gerçekleştirilecek. Okullarda fiziki olarak yapılacak seminerlere öğretmenler ile beraber idarecilerde katılacak.

NİSAN 2024 ARA TATİL NE ZAMAN?

Bu yılın ikinci ara tatili 8 - 12 Nisan tarihleri arasında olacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

15 Tatil, 22 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında olacak.

2024 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2024 Yaz tatili 14 Haziran'da başlayacak.


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