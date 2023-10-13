MEB’den bir son dakika açıklaması daha! Tatil sürprizi, 5 günden 9 güne çıktı: + 4 gün ilave edildi! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, 9,10,11,12. sınıflar...

9 GÜNLÜK ARA TATİL YAKLAŞIYOR
MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini yayınlandı. Takvimler beraber ara tatil, sömestr ve okulların kapanacağı tarihler de belli oldu.
Buna göre Kasım ara tatili; 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Buna göre hafta sonlarının da dahil olmasıyla öğrenciler 9 gün tatil yapmış olacak.
SÖMESTER (YARIYIL) TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.
Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN 2024?
İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.
2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.