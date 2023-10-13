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MEB'den bir son dakika açıklaması daha! Tatil sürprizi, 5 günden 9 güne çıktı: + 4 gün ilave edildi! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, 9,10,11,12. sınıflar...

Okullarla ilgili tüm detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den flaş açıklamalar geldi. Bir süredir gündemde olan ara tatille ilgili karar çıktı. İptal mi olacak sorusu sıkça araştırılırken 9 gün detayı dikkat çekti. Bakan Tekin, ''Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok." dedi. Buna göre Kasım tatili yaklaşıyor. Milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 28 gün sonra 1. dönemin ilk ara tatiline başlayacak. İşte Bakan Yusuf Tekin'in önemli açıklamaları ve tatil tarihleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 12:23 Güncelleme 13 Ekim 2023, 12:24
MEB’den bir son dakika açıklaması daha! Tatil sürprizi, 5 günden 9 güne çıktı: + 4 gün ilave edildi! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, 9,10,11,12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı tüm okullar için kritik duyuru yapıldı. 2023 - 2024 yılı eğitim öğretim takvimi yayımlandı. Kasım ara tatili için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ara tatil hakkında soru yöneltildi. Tekin 'Ara tatil kaldırılacak mı?' sorusuna flaş bir yanıt verdi. İşte detaylar...

ARA TATİL KALDIRILACAK MI, İPTAL Mİ OLDU 2023?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili sorusuna, bir durumun söz konusu olmadığı yanıtını vererek, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda her Genel Müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu söyleyen Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eleştiri, eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok." diye konuştu.

9 GÜNLÜK ARA TATİL YAKLAŞIYOR

MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini yayınlandı. Takvimler beraber ara tatil, sömestr ve okulların kapanacağı tarihler de belli oldu.

Buna göre Kasım ara tatili; 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Buna göre hafta sonlarının da dahil olmasıyla öğrenciler 9 gün tatil yapmış olacak.

SÖMESTER (YARIYIL) TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN 2024?

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.


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