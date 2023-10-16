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AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ VE ŞEKLİ 2023-2024! AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ek sınav sonuçları sorgulama ekranı! meb.gov.tr

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı ek sınavları 7-8-9 Ekim 2023 tarihinde yapıldı. Gözler şimdi ek sınav sonuçları ve 1. dönem sınav tarihlerinde. Peki; AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? İşte MEB ek sınav sonuçları sorgulama ekranı ve 1. dönem sınav takvimi...

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 15:02 Güncelleme 16 Ekim 2023, 15:04
AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ VE ŞEKLİ 2023-2024! AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ek sınav sonuçları sorgulama ekranı! meb.gov.tr

AÖL 1. dönem sınav tarihleri ve 4. dönem ek sınav sonuçları gündemde açık lise okuyan öğrenciler tarafından sıkça araştırılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açıköğretim Liseleri (AÖL) 1. dönem sınav tarihleri belli oldu. Peki AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL MEB 1. dönem sınavları ne zaman?

AÖL EK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

7-8-9 Ekim 2023 tarihlerinde MEB tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi Ek Sınavlarının sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Adaylar sınav sonuçları duyurusu geldiğinde T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sınav sonuçlarını AÖL Bilgi Yönetimi sistemi üzerinden sorgulayabilirler.

2023 AÖL EK SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023-2024

Açık Lise 1. dönem sınav tarihleri MEB tarafından paylaşıldı. Buna göre Açık öğretim lisesi sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Sınav oturum bilgileri şu şekilde:

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül'de başladı. Başvuru süreci bugün (16 Ekim 2023 Pazartesi) sona eriyor.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖL 2023 – 2024 Eğitim Öğretim Yılı I. dönem kayıt yenileme başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Lisesi ekranın belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.

AÖL KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

AÖL kayıt yenileme ücreti 2023-2024 eğitim öğretim dönbemi için 160 TL'dir. Kayıt yenileme ücreti, anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırılabilir.

Kayıt yenileme formu, AÖL internet sitesinden temin edilebilir. Kayıt yenileme formu, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır.

Öğrenciler, kayıt yenileme sınavına girilecek dersleri, AÖL internet sitesinden seçebilir. Öğrenciler, her dönem için en az 3 ders seçmelidir.

AÖL İLK KAYIT NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

e-Okul sisteminde kaydı olmayan; Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek ilk kaydını yapabilirler.

e-Okul sisteminde kaydı olmayanlar; Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrencilerin açık öğretim liselerine geçişlerine yönelik bilgilendirme ve yönlendirme işlemlerini kayıtlı bulundukları eğitim kurumlarınca yapılacak. Diğer öğrencilerin Açık Öğretim Liselerine geçiş ön onay işlemleri, kayıtlı bulundukları okulun bağlı olduğu il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu marifetiyle, mazeret durumlarını gösterir resmi belgeye dayalı olarak gerçekleştirilir.


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