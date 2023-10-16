AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ VE ŞEKLİ 2023-2024! AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ek sınav sonuçları sorgulama ekranı! meb.gov.tr

AÖL 1. dönem sınav tarihleri ve 4. dönem ek sınav sonuçları gündemde açık lise okuyan öğrenciler tarafından sıkça araştırılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açıköğretim Liseleri (AÖL) 1. dönem sınav tarihleri belli oldu. Peki AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL MEB 1. dönem sınavları ne zaman?

AÖL EK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 7-8-9 Ekim 2023 tarihlerinde MEB tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi Ek Sınavlarının sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Adaylar sınav sonuçları duyurusu geldiğinde T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sınav sonuçlarını AÖL Bilgi Yönetimi sistemi üzerinden sorgulayabilirler. 2023 AÖL EK SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN