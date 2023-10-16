Açıktan okuyanlar için kritik duyuru geldi! 81 ilde bugün bitiyor! Yusuf Tekin açıkladı: ’Uygun bulmuyoruz’

AÇIK LİSEYE GEÇİŞ ZORLAŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde açık liseye geçişte birtakım sınırlamalar getirilmişti.

Yönetmeliğe göre, milli sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnai durumlar dışında açık öğretim lisesine geçiş yapılamayacak.