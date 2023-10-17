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Ekim ayı PYBS bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatar 2023? MEB İlkokul - ortaokul bursluluk parası sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından verilen PYBS bursları, öğrencilere önemli bir destek sağlayan bir programdır. Ekim ayı PYBS bursları ile ilgili araştırmalar devam ediyor ve öğrenciler, bu ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, ekim ayı bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 07:46 Güncelleme 17 Ekim 2023, 07:46
Ekim ayı PYBS bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatar 2023? MEB İlkokul - ortaokul bursluluk parası sorgulama ekranı!

Ekim ayı İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarına Bursluluk Sınavı) burslarıyla ilgili araştırmalar son günlerde artış göstermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan burs ödemeleri, öğrenciler ve aileleri tarafından merak edilmektedir. İOKBS sınavında dereceye giren ortaokul 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik bu burslar, eğitimlerine önemli bir maddi destek sağlamaktadır.

EKİM AYI İOKBS BURS PARALARI NE ZAMAN YATAR?

Ekim ayı burs paraları ile ilgili araştırmalar artışa geçti. İlköğretim 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerinin yararlandığı İOKBS bursu ödemeleri henüz hesaplara aktarılmadı. Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Burslar her ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılıyor. PYBS bursları e-Okul üzerinden sorgulanabiliyor. Bu yıl eylül ayında İOKBS sınavı düzenlenmişti. Bakanlık tarafından yayınlanan kılavuzda ilk kez burs alacak öğrenciler için bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen ekim ayı başından itibaren ödemelerin yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

E-OKUL BURSLULUK PARASI SORGULAMA

İOKBS bursunun hesaplara yatıp yatmadığı e-Okul VBS üzerinden sorgulanabiliyor. Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor. e-Okul'a T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan adaylar, güvenlik aşamasında doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olunan il, ilçe, eğitim alınan şube gibi soruları doğru yanıtlayarak e-Okul'a giriş yapabilir.

Ardından sol tarafta bulunan menü yardımıyla "Burs Ödeme Bilgileri" üzerinden sorgulama işlemi yapabilir. Ayrıca burs ödemelerini PTT aracılığıyla alan öğrenciler, telefonlarından veya bilgisayarlarından PTT canlı destek üzerinden ad, soyad, e-posta ve telefon numarası ile bursun yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.

E-OKUL VBS EKRANI İÇİN TIKLAYIN


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