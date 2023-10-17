Ekim ayı PYBS bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatar 2023? MEB İlkokul - ortaokul bursluluk parası sorgulama ekranı!

Ekim ayı İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarına Bursluluk Sınavı) burslarıyla ilgili araştırmalar son günlerde artış göstermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan burs ödemeleri, öğrenciler ve aileleri tarafından merak edilmektedir. İOKBS sınavında dereceye giren ortaokul 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik bu burslar, eğitimlerine önemli bir maddi destek sağlamaktadır.

EKİM AYI İOKBS BURS PARALARI NE ZAMAN YATAR? Ekim ayı burs paraları ile ilgili araştırmalar artışa geçti. İlköğretim 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerinin yararlandığı İOKBS bursu ödemeleri henüz hesaplara aktarılmadı. Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Burslar her ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılıyor. PYBS bursları e-Okul üzerinden sorgulanabiliyor. Bu yıl eylül ayında İOKBS sınavı düzenlenmişti. Bakanlık tarafından yayınlanan kılavuzda ilk kez burs alacak öğrenciler için bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen ekim ayı başından itibaren ödemelerin yapılacağı bilgisi paylaşıldı.