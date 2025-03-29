Kravat kelimesi, Fransızca cravate kelimesinden Türkçeye geçmiş bir terimdir. Aksesuar olarak kullanılan kravat, gömlek yakasının altına yerleştirilip bağlanarak, boyundan aşağıya doğru sarkıtılan uzun kumaş parçasıdır. Peki kravat nasıl yazılır? TDK'ye göre "kravat" kelimesinin doğru yazılışı nedir? İşte doğru yazımı.
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
KRAVAT NASIL YAZILIR?
Kravat, doğru yazılış şekliyle kravat olarak ifade ediliyor.
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
TDK'YE GÖRE "KRAVAT" KELİMESİNİN DOĞRU YAZILIŞI NEDİR?
Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre, kravat kelimesinin doğru yazılış şekli budur. Yanlış yazımlar arasında kıravat, gıravat ve gravat yer alır. Bu yazımlar, TDK'ya göre yanlış kabul edilmektedir.
✅ Doğru Kullanım:
Günümüzde erkekler damatlık modellerinde kravat yerine papyon tercih ediyor.
❎ Yanlış Kullanım:
Müdür okula kıravatsız gelen öğrencileri teker teker uyardı.