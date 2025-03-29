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Kravat nasıl yazılır? TDK’ye göre “kravat” kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Türkçede yazım kurallarına uymak ve kelimelerin doğru yazımı önemlidir. Günlük hayatta kullanılan “kravat” kelimesi de yanlış yazılabilen ifadelerden biridir. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre, bu kelimenin doğru yazılışı merak ediliyor. Peki kravat nasıl yazılır? İşte detaylar…

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 16:06 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 16:08
Kravat nasıl yazılır? TDK’ye göre kravat kelimesinin doğru yazılışı nedir?

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Kravat kelimesi, Fransızca cravate kelimesinden Türkçeye geçmiş bir terimdir. Aksesuar olarak kullanılan kravat, gömlek yakasının altına yerleştirilip bağlanarak, boyundan aşağıya doğru sarkıtılan uzun kumaş parçasıdır. Peki kravat nasıl yazılır? TDK'ye göre "kravat" kelimesinin doğru yazılışı nedir? İşte doğru yazımı.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

KRAVAT NASIL YAZILIR?
Kravat, doğru yazılış şekliyle kravat olarak ifade ediliyor.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TDK'YE GÖRE "KRAVAT" KELİMESİNİN DOĞRU YAZILIŞI NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre, kravat kelimesinin doğru yazılış şekli budur. Yanlış yazımlar arasında kıravat, gıravat ve gravat yer alır. Bu yazımlar, TDK'ya göre yanlış kabul edilmektedir.

Doğru Kullanım:

Günümüzde erkekler damatlık modellerinde kravat yerine papyon tercih ediyor.

Yanlış Kullanım:

Müdür okula kıravatsız gelen öğrencileri teker teker uyardı.