Kravat kelimesi, Fransızca cravate kelimesinden Türkçeye geçmiş bir terimdir. Aksesuar olarak kullanılan kravat, gömlek yakasının altına yerleştirilip bağlanarak, boyundan aşağıya doğru sarkıtılan uzun kumaş parçasıdır. Peki kravat nasıl yazılır? TDK'ye göre "kravat" kelimesinin doğru yazılışı nedir? İşte doğru yazımı.