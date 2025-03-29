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İddaa nasıl yazılır? TDK’ye göre “İddia” kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Günlük yaşamda sıkça karşılaşılan "iddaa" kelimesi, Arapçadan Türkçeye geçmiş bir kelimedir. Doğru yazılışı konusunda kafa karışıklığı yaşanabiliyor. Türk Dil Kurumu (TDK)'na göre, kelimenin doğru yazılışı merak ediliyor. Peki iddaa nasıl yazılır? İşte konuya dair bilgiler.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 16:26 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 16:26
İddaa nasıl yazılır? TDK’ye göre İddia kelimesinin doğru yazılışı nedir?

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Türk Dil Kurumu (TDK), günlük yaşamda sıkça karşılaşılan "iddia" ve "iddaa" kelimelerinin doğru yazılışını ve anlamını net bir şekilde açıkladı. "İddia" kelimesi, TDK'ye göre doğru yazılış ve anlamı, "Kendinde olmayan bir yeteneği veya durumu varmış gibi gösterme" olarak tanımlanır. Peki iddia kelimesinin doğru yazılışı nedir? İşte merak edilenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

İddaa nasıl yazılır?

Günlük hayatta sıkça karşılaşılan kelimelerden biri olan "iddia", doğru yazımıyla ilgili merak edilen sorulara neden olmaktadır. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre, bu kelimenin doğru yazılışı "iddia" şeklindedir. "İddaa", "idda", "iddiaa" gibi yazımlar ise yanlıştır.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TDK'ya Göre Doğru Yazılışı ve Anlamı

Kelimenin anlamı ise, "Kendinde olmayan bir yeteneği veya durumu varmış gibi gösterme" olarak tanımlanmıştır. Bu kelime cümle içinde doğru ve yanlış kullanımla şu şekilde örneklendirilebilir:

DOĞRU: Dün arkadaşımla bir iddiaya girdik ve ben kazandım.
YANLIŞ: Kendisi de aşçılık iddasında ama gerçekten kötü yemek yapıyor.

DOĞRU: İddia ediyorum, buradaki en iyi sporcu sensin.
YANLIŞ: Mahkemedeki iddaalar akıl alır gibi değil!

Yanlış yazımlar dilimize zarar verir, bu yüzden doğru kullanımı yaygınlaştırmak önemlidir.