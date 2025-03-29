İddaa nasıl yazılır? TDK’ye göre “İddia” kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumu (TDK), günlük yaşamda sıkça karşılaşılan "iddia" ve "iddaa" kelimelerinin doğru yazılışını ve anlamını net bir şekilde açıkladı. "İddia" kelimesi, TDK'ye göre doğru yazılış ve anlamı, "Kendinde olmayan bir yeteneği veya durumu varmış gibi gösterme" olarak tanımlanır. Peki iddia kelimesinin doğru yazılışı nedir? İşte merak edilenler…

Günlük hayatta sıkça karşılaşılan kelimelerden biri olan "iddia", doğru yazımıyla ilgili merak edilen sorulara neden olmaktadır. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre, bu kelimenin doğru yazılışı "iddia" şeklindedir. "İddaa", "idda", "iddiaa" gibi yazımlar ise yanlıştır.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TDK'ya Göre Doğru Yazılışı ve Anlamı

Kelimenin anlamı ise, "Kendinde olmayan bir yeteneği veya durumu varmış gibi gösterme" olarak tanımlanmıştır. Bu kelime cümle içinde doğru ve yanlış kullanımla şu şekilde örneklendirilebilir:

DOĞRU: Dün arkadaşımla bir iddiaya girdik ve ben kazandım.

YANLIŞ: Kendisi de aşçılık iddasında ama gerçekten kötü yemek yapıyor.

DOĞRU: İddia ediyorum, buradaki en iyi sporcu sensin.

YANLIŞ: Mahkemedeki iddaalar akıl alır gibi değil!

Yanlış yazımlar dilimize zarar verir, bu yüzden doğru kullanımı yaygınlaştırmak önemlidir.