Alüminyum nasıl yazılır? TDK’ye göre aliminyum mu, alüminyum mu?

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Sıkça karşımıza çıkan bazı kelimelerin doğru yazımı konusunda zaman zaman kafa karışıklığı yaşanabiliyor. Bu kelimelerden biri de "alüminyum". İşte "alüminyum" kelimesinin TDK'ye göre doğru yazımı ve anlamı...

(Takvim Foto Arşiv) ALÜMİNYUM NE ANLAMA GELİYOR? Alüminyum kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğündeki anlamı şu şekildedir: alüminyum (isim)

Kimya terimi.

Simgesi: Al Atom numarası 13 olan, gümüşümsü beyaz renkte, hafif, yumuşak ve iletken bir metal. Özellikle ambalaj sanayiinde, inşaatta ve elektrik sektöründe yaygın olarak kullanılır. Eşofman nasıl yazılır? TDK'ye göre "eşofman" doğru yazılışı nedir?