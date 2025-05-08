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Alüminyum nasıl yazılır? TDK'ye göre aliminyum mu, alüminyum mu?

Günlük hayatta sıkça karşımıza çıkan bazı kelimelerin doğru yazımı konusunda zaman zaman kafa karışıklığı yaşanabiliyor. Bu kelimelerden biri de “alüminyum”. Peki bu kelimenin doğru yazımı nedir? Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "alüminyum" mu, yoksa "aliminyum" mu doğru kabul ediliyor? İşte “alüminyum” kelimesinin TDK’ye göre doğru yazımı ve anlamı...

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 17:15 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 17:15
Alüminyum nasıl yazılır? TDK’ye göre aliminyum mu, alüminyum mu?

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Sıkça karşımıza çıkan bazı kelimelerin doğru yazımı konusunda zaman zaman kafa karışıklığı yaşanabiliyor. Bu kelimelerden biri de "alüminyum". İşte "alüminyum" kelimesinin TDK'ye göre doğru yazımı ve anlamı...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ALÜMİNYUM NE ANLAMA GELİYOR?

Alüminyum kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

alüminyum (isim)
Kimya terimi.
Simgesi: Al

Atom numarası 13 olan, gümüşümsü beyaz renkte, hafif, yumuşak ve iletken bir metal.

Özellikle ambalaj sanayiinde, inşaatta ve elektrik sektöründe yaygın olarak kullanılır.

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(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TDK'YE GÖRE ALÜMİNYUM NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin aliminyum mu, alümünyum mu, alüminyum mu olarak yazıldığı sıklıkla sorgulanır.

Kelimenin doğru kullanımı alüminyum şeklinde olmalıdır.

  1. aliminyum (Yanlış kullanım)
  2. alimünyum (Yanlış kullanım)
  3. alüminyum (Doğru kullanım)
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(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Cümle içinde kullanımı nasıl olmalı?

"Yemekleri fırına koymadan önce alüminyum folyo ile üzerini kapatırdı."

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