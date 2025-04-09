Telaffuzu en zor 5 kelime belli oldu! Bakalım siz söyleyebilecek misiniz?

Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 17:11

Görünüşe göre bazı kelimeler sadece anlamlarıyla değil, telaffuzlarıyla da sınav gibi! İşte Türkçede konuşurken en çok zorlanılan, telaffuzu en çetin 5 kelime! Hazırsanız başlıyoruz👇