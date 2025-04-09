Telaffuzu en zor 5 kelime belli oldu! Bakalım siz söyleyebilecek misiniz?
Türkçede bazı kelimeler var ki okunuşları adeta dil sürçmesine davetiye çıkarıyor! TDK’ye göre birçok kişi tarafından yanlış telaffuz edilen, söylemesi en zor 5 kelimeyi sizin için derledik. Hazırsanız dilinize dolanacak o kelimeler geliyor! 👇
Görünüşe göre bazı kelimeler sadece anlamlarıyla değil, telaffuzlarıyla da sınav gibi! İşte Türkçede konuşurken en çok zorlanılan, telaffuzu en çetin 5 kelime! Hazırsanız başlıyoruz👇
1️⃣ Müteessir
- Anlamı: Üzgün, kederli.
- Doğru telaffuz: mü-te-es-sir
- 👉 Çoğu kişi "mütessir" ya da "mütesir" şeklinde hatalı telaffuz ediyor.
2️⃣ İstihkak
- Anlamı: Hak edilen şey.
- Doğru telaffuz: is-tih-kak
- 👉 "İstikak" ya da "istiyak" gibi yanlış söyleyen çok!