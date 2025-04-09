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Telaffuzu en zor 5 kelime belli oldu! Bakalım siz söyleyebilecek misiniz?

Türkçede bazı kelimeler var ki okunuşları adeta dil sürçmesine davetiye çıkarıyor! TDK’ye göre birçok kişi tarafından yanlış telaffuz edilen, söylemesi en zor 5 kelimeyi sizin için derledik. Hazırsanız dilinize dolanacak o kelimeler geliyor! 👇

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Telaffuzu en zor 5 kelime belli oldu! Bakalım siz söyleyebilecek misiniz?

Görünüşe göre bazı kelimeler sadece anlamlarıyla değil, telaffuzlarıyla da sınav gibi! İşte Türkçede konuşurken en çok zorlanılan, telaffuzu en çetin 5 kelime! Hazırsanız başlıyoruz👇

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

1️⃣ Müteessir

  1. Anlamı: Üzgün, kederli.
  2. Doğru telaffuz: mü-te-es-sir
  3. 👉 Çoğu kişi "mütessir" ya da "mütesir" şeklinde hatalı telaffuz ediyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2️⃣ İstihkak

  1. Anlamı: Hak edilen şey.
  2. Doğru telaffuz: is-tih-kak
  3. 👉 "İstikak" ya da "istiyak" gibi yanlış söyleyen çok!

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

3️⃣ Şemsiye

  1. Anlamı: Yağmurdan veya güneşten koruyan araç.
  2. Doğru telaffuz: şem-si-ye
  3. 👉 "Şems-i-ye" şeklinde eski Osmanlıca etkisiyle yanlış okuyanlar oluyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

4️⃣ Angaje

  1. Anlamı: Bağlanmış, bağlı.
  2. Doğru telaffuz: an-ga-je
  3. 👉 Fransızcadan dilimize geçen bu kelime, "angaş" gibi hatalı telaffuzlarla karıştırılıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

5️⃣ Müşkülpesent

  1. Anlamı: Zor beğenen.
  2. Doğru telaffuz: müş-kül-pe-sent
  3. 👉 "Müşkülpesentlik" deyince bile dili döndürmek zor!
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