Eşofman nasıl yazılır? TDK’ye göre “eşofman” doğru yazılışı nedir?

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 16:18

Yazım ve telaffuz açısından en sık karıştırılan kelimelerden biri "eşofman" kelimesidir. Türk Dil Kurumu 'na göre doğru yazım "eşofman"dır ve anlamı, "genellikle spor aktivitelerinde giyilen, pamuklu veya sentetik kumaştan üretilen, iki parçalı giysi" olarak tanımlanır.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TDK'YE GÖRE "EŞOFMAN" DOĞRU YAZILIŞI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'nun çevrimiçi yazım kılavuzu, doğru kelime kullanımını kontrol etmek için başvurulan önemli bir kaynaktır. Türkçede bazı kelimelerin doğru yazımı ve anlamı sıkça bu platformda sorgulanır. Bu kelimelerden biri de "eşofman"dır. TDK'nin güncel yazım kılavuzuna göre, "eşofman" kelimesinin doğru yazımı budur ve anlamı, spor faaliyetlerinde kullanılan iki parçalı giysiyi tanımlar. Ancak, halk arasında yanlış kullanımlar da yaygındır. Yanlış yazımlar ise şu şekildedir:

✔ Doğru: eşofman

✖ Yanlış: eşortman