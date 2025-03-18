Eşofman nasıl yazılır? TDK’ye göre “eşofman” doğru yazılışı nedir?
Dil bilgisi kurallarına göre, kelimelerin doğru bir şekilde yazılması gerekiyor. Günlük hayatta sıkça kullanılan “eşofman” ifadesinin yazımı, sıkça merak edilen ve hatalı yazılan kelimeler arasında yer alıyor. Peki 'eşofman' nasıl yazılır? İşte TDK’ye göre “eşofman” kelimesinin doğru yazılışı…
Türkçede, özellikle günlük dilde sıkça karşılaşılan yazım hatalarından biri de "eşofman" kelimesidir. Peki TDK'ye göre "eşofman" doğru yazımı nedir? İşte bilinmesi gerekenler…
EŞOFMAN NASIL YAZILIR?
Yazım ve telaffuz açısından en sık karıştırılan kelimelerden biri "eşofman" kelimesidir. Türk Dil Kurumu'na göre doğru yazım "eşofman"dır ve anlamı, "genellikle spor aktivitelerinde giyilen, pamuklu veya sentetik kumaştan üretilen, iki parçalı giysi" olarak tanımlanır.
TDK'YE GÖRE "EŞOFMAN" DOĞRU YAZILIŞI NEDİR?
Türk Dil Kurumu'nun çevrimiçi yazım kılavuzu, doğru kelime kullanımını kontrol etmek için başvurulan önemli bir kaynaktır. Türkçede bazı kelimelerin doğru yazımı ve anlamı sıkça bu platformda sorgulanır. Bu kelimelerden biri de "eşofman"dır. TDK'nin güncel yazım kılavuzuna göre, "eşofman" kelimesinin doğru yazımı budur ve anlamı, spor faaliyetlerinde kullanılan iki parçalı giysiyi tanımlar. Ancak, halk arasında yanlış kullanımlar da yaygındır. Yanlış yazımlar ise şu şekildedir:
✔ Doğru: eşofman
✖ Yanlış: eşortman