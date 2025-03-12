Ajitasyon nasıl yazılır? TDK'ya göre "ajitasyon" doğru yazılışı nedir?

Günlük hayatta sıkça kullanılan bazı kelimelerin yazılışı konusunda kafa karışıklığı yaşanabiliyor. "Ajitasyon" kelimesi de bu tür sözcükler arasında yer alıyor. Peki bu kelimenin doğru yazımı nedir? TDK'ya göre "ajitasyon" mu, yoksa "acitasyon" mu doğru kullanım? İşte detaylar...