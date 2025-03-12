Ajitasyon nasıl yazılır? TDK'ya göre "ajitasyon" doğru yazılışı nedir?

Günlük hayatta sıkça kullanılan bazı kelimelerin yazılışı konusunda kafa karışıklığı yaşanabiliyor. "Ajitasyon" kelimesi de bu tür sözcükler arasında yer alıyor. Peki bu kelimenin doğru yazımı nedir? TDK'ya göre "ajitasyon" mu, yoksa "acitasyon" mu doğru kullanım? İşte detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
TDK'ya Göre Ajitasyon Kelimesinin Doğru Yazılışı
Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre kelimenin doğru yazımı "ajitasyon" şeklindedir. Halk arasında zaman zaman yanlış bir biçimde "acitasyon" olarak yazılsa da bu kullanım hatalıdır.
Doğru: ✅ Ajitasyon
Yanlış: ❌ Acitasyon
(Takvim Foto Arşiv)
Ajitasyon Kelimesinin Anlamı
Ajitasyon kelimesi, duygu sömürüsü yaparak insanları etkileme, kışkırtma veya bir konu hakkında abartılı anlatımlar kullanarak duygu yoğunluğu yaratma anlamına gelir. Özellikle hitabet sanatında ve toplumsal olaylarla ilgili konuşmalarda sıkça kullanılır.