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Ajitasyon nasıl yazılır? TDK'ya göre "ajitasyon" doğru yazılışı nedir?

Günlük hayatta sıkça kullanılan bazı kelimelerin yazılışı konusunda kafa karışıklığı yaşanabiliyor. "Ajitasyon" kelimesi de bu tür sözcükler arasında yer alıyor. Peki bu kelimenin doğru yazımı nedir? TDK'ya göre "ajitasyon" mu, yoksa "acitasyon" mu doğru kullanım? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 13:48 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 13:48
Ajitasyon nasıl yazılır? TDK’ya göre ajitasyon doğru yazılışı nedir?

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Günlük hayatta sıkça kullanılan bazı kelimelerin yazılışı konusunda kafa karışıklığı yaşanabiliyor. "Ajitasyon" kelimesi de bu tür sözcükler arasında yer alıyor. Peki bu kelimenin doğru yazımı nedir? TDK'ya göre "ajitasyon" mu, yoksa "acitasyon" mu doğru kullanım? İşte detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TDK'ya Göre Ajitasyon Kelimesinin Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre kelimenin doğru yazımı "ajitasyon" şeklindedir. Halk arasında zaman zaman yanlış bir biçimde "acitasyon" olarak yazılsa da bu kullanım hatalıdır.

Doğru:Ajitasyon
Yanlış: ❌ Acitasyon

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ajitasyon Kelimesinin Anlamı

Ajitasyon kelimesi, duygu sömürüsü yaparak insanları etkileme, kışkırtma veya bir konu hakkında abartılı anlatımlar kullanarak duygu yoğunluğu yaratma anlamına gelir. Özellikle hitabet sanatında ve toplumsal olaylarla ilgili konuşmalarda sıkça kullanılır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ajitasyon Kelimesinin Doğru Kullanımı

Kelimenin doğru kullanımı için birkaç örnek cümle verelim:

✔️ Sınıf başkanı, konuşması sırasında ajitasyon yaparak herkesi etkiledi.
✔️ Filmde, karakterin ajitasyon dolu sahneleri izleyiciler üzerinde büyük bir etki bıraktı.

TDK'ya göre doğru yazımı "ajitasyon" olan bu kelime, "acitasyon" şeklinde yazıldığında hatalı olur. Kelimeleri doğru yazmak, dilin kurallarına uygun şekilde kullanmak iletişimde netlik sağlamak açısından oldukça önemlidir.

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