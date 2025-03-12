Şehirlerarası nasıl yazılır? TDK’ye göre “şehirler arası” doğru yazılışı nedir?

Türkçede bazı kelimelerin yazılışlarına dikkat etmek gerekir. Günlük hayatta sıkça kullandığımız şehirler arası kelimesi bunlardan biridir. Şehirlerarası ifadesinin doğru yazımı konusunda çoğu zaman karışıklık yaşanır. Peki TDK'ye göre "şehirler arası" doğru yazımı nedir? İşte bilinmesi gerekenler…
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
ŞEHİRLER ARASI NASIL YAZILIR?
Kelimenin doğru yazımı "şehirler arası" şeklindedir. Yani, "şehirlerarası" yanlış kullanımdır ve bu kelime ayrı yazılmalıdır.
✔ Doğru yazımı: şehirler arası
✖ Yanlış yazımı: şehirlerarası
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
TDK'YE GÖRE "ŞEHİRLER ARASI" DOĞRU YAZILIŞI NEDİR?
◾ TDK'ye göre, "şehirler arası" ifadesinde yer alan "şehirler" ve "arası" kelimeleri birbirinden ayrı olmalıdır. Bu tür dil bilgisi hatalarından kaçınmak önemlidir.