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Şehirlerarası nasıl yazılır? TDK’ye göre “şehirler arası” doğru yazılışı nedir?

Dil bilgisi kurallarına göre kelimelerin doğru yazımı önemlidir. Özellikle “şehirler arası” ifadesinin yazımı, sıkça merak edilen ve hatalı yazılan kelimeler arasındadır. Peki "şehirlerarası" nasıl yazılır? İşte TDK’ye göre “şehirler arası” kelimesinin doğru yazılışı…

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 12:51 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 12:51
Şehirlerarası nasıl yazılır? TDK’ye göre şehirler arası doğru yazılışı nedir?

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Türkçede bazı kelimelerin yazılışlarına dikkat etmek gerekir. Günlük hayatta sıkça kullandığımız şehirler arası kelimesi bunlardan biridir. Şehirlerarası ifadesinin doğru yazımı konusunda çoğu zaman karışıklık yaşanır. Peki TDK'ye göre "şehirler arası" doğru yazımı nedir? İşte bilinmesi gerekenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ŞEHİRLER ARASI NASIL YAZILIR?

Kelimenin doğru yazımı "şehirler arası" şeklindedir. Yani, "şehirlerarası" yanlış kullanımdır ve bu kelime ayrı yazılmalıdır.

✔ Doğru yazımı: şehirler arası

✖ Yanlış yazımı: şehirlerarası

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TDK'YE GÖRE "ŞEHİRLER ARASI" DOĞRU YAZILIŞI NEDİR?

TDK'ye göre, "şehirler arası" ifadesinde yer alan "şehirler" ve "arası" kelimeleri birbirinden ayrı olmalıdır. Bu tür dil bilgisi hatalarından kaçınmak önemlidir.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ŞEHİRLER ARASI NASIL YAZILIR?

İki veya daha fazla şehir arasında ulaşım ve iletişim sağlayan, kentler arası hizmet veya bağlantı olarak tanımlanabilir.

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