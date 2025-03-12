Türkçede bazı kelimelerin dil bilgisine göre yazılışları önemlidir. Günlük hayatta sıkça kullandığımız yalnız kelimesi bunlardan biridir. Yalnız ifadesinin doğru yazımı konusunda çoğu zaman karışıklık yaşanır. Peki TDK 'ye göre "yanlız" doğru yazılışı nasıl? İşte bilinmesi gerekenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TDK'YE GÖRE "YANLIZ" DOĞRU YAZILIŞI NEDİR?

◾ Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazımı "yalnız" şeklindedir. Ancak bazı kişiler yanlışlıkla "yanlız" şeklinde yazabiliyor. Yazım yanlışları, metnin akıcılığını ve anlaşılırlığını olumsuz etkileyerek yazının kalitesini düşürebilir. Bu nedenle, yazım kurallarına dikkat edilmesi önemlidir.