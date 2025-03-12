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TDK’ye göre “yanlız” doğru yazılışı nedir? Yalnız nasıl yazılır?

Dil bilgisi kurallarında, kelimelerin doğru yazılışına dikkat edilmelidir. Özellikle “yalnız” ifadesinin yazımı, sıkça merak edilen ve hatalı yazılan kelimeler arasındadır. Peki "yanlız" nasıl yazılır? İşte TDK’ye göre “yalnız” kelimesinin doğru yazılışı…

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 14:11 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 15:22
TDK’ye göre yanlız doğru yazılışı nedir? Yalnız nasıl yazılır?

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Türkçede bazı kelimelerin dil bilgisine göre yazılışları önemlidir. Günlük hayatta sıkça kullandığımız yalnız kelimesi bunlardan biridir. Yalnız ifadesinin doğru yazımı konusunda çoğu zaman karışıklık yaşanır. Peki TDK'ye göre "yanlız" doğru yazılışı nasıl? İşte bilinmesi gerekenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

YALNIZ NASIL YAZILIR?

◾ Konuşma sırasında kelimeler doğru telaffuz edilse de, yazım aşamasında hatalar yapılabiliyor. Özellikle "yalnız" kelimesi, en sık yanlış yazılan kelimeler arasında yer alıyor.

✔ Doğru yazılışı: yalnız

✖ Yanlış yazılışı: yanlız

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TDK'YE GÖRE "YANLIZ" DOĞRU YAZILIŞI NEDİR?

◾ Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazımı "yalnız" şeklindedir. Ancak bazı kişiler yanlışlıkla "yanlız" şeklinde yazabiliyor. Yazım yanlışları, metnin akıcılığını ve anlaşılırlığını olumsuz etkileyerek yazının kalitesini düşürebilir. Bu nedenle, yazım kurallarına dikkat edilmesi önemlidir.