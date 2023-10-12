Bakan Yusuf Tekin az evvel açıkladı! MEB’den son dakika ara tatil duyurusu! 9 ila 10 gün tatiller artık...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek sene okullardaki ara tatillerle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Tekin, eğitim sistemi üzerinde yapılabilecek iyileştirmeler konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti ve öğrencilerin eğitim sürecini daha etkili hale getirmek için ara tatillerde değişiklikler yapmayı düşündüklerini ifade etti.
Eğitim öğretim yılında merakla beklenen tatil takvimi belli oldu. Öğrenciler ve veliler için tatil planları artık daha net bir şekilde yapılabilecek. İşte 2023-2024 eğitim-öğretim yılına dair tatil takvimi...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerle ilgili gelecek sene bir düzenleme yapabileceklerini söyledi. Ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını belirten Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız." dedi.
Ara Tatil: 10 Kasım-20 Kasım 2023
2023-2024 eğitim-öğretim yılı ara tatil sebebiyle öğrencilere nefes alma fırsatı sunacak. Okullar, 10 Kasım 2023 tarihinde kapanacak ve öğrenciler 9 gün boyunca tatilin tadını çıkarabilecekler. Eğitim-öğretim faaliyetleri ise 20 Kasım 2023 tarihinde tekrar başlayacak.
Yarıyıl Tatili (15 Tatil): 22 Ocak-5 Şubat 2024
Yarıyıl tatili veya bilinen diğer adıyla "15 Tatil," 22 Ocak-5 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Öğrenciler 19 Ocak 2024 tarihinde okullarını kapatıp karnelerini alacaklar. İkinci dönem eğitim-öğretim faaliyetleri ise 5 Şubat 2024 tarihinde yeniden başlayacak.
Nisan Ara Tatili: 8 Nisan-12 Nisan 2024
Öğrenciler Nisan ayında ikinci ara tatillerini yapacaklar. Nisan ara tatili, 8 Nisan-12 Nisan 2024 tarihleri arasında uygulanacak. Ancak bu yıl, dini günler takvimi sebebiyle Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle öğrenciler ek tatil yapamayacaklar. Nisan ara tatili toplamda 9 gün sürecek.