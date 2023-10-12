Bakan Yusuf Tekin az evvel açıkladı! MEB’den son dakika ara tatil duyurusu! 9 ila 10 gün tatiller artık...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek sene okullardaki ara tatillerle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Tekin, eğitim sistemi üzerinde yapılabilecek iyileştirmeler konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti ve öğrencilerin eğitim sürecini daha etkili hale getirmek için ara tatillerde değişiklikler yapmayı düşündüklerini ifade etti.

Eğitim öğretim yılında merakla beklenen tatil takvimi belli oldu. Öğrenciler ve veliler için tatil planları artık daha net bir şekilde yapılabilecek. İşte 2023-2024 eğitim-öğretim yılına dair tatil takvimi...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerle ilgili gelecek sene bir düzenleme yapabileceklerini söyledi. Ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını belirten Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız." dedi.