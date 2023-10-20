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Okulistik deneme sınavı sonuçları açıklandı mı 2023? Okulistik 19 Ekim 2.3.4.5.6.7.8. sınıf deneme sınavı sonuçları cevap anahtarı PDF indir!

"İlkokul ve ortaokul okulistik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. İnternet üzerinden erişilen bir eğitim ve öğrenme platformu olan Okulistik sınavına katılarak bilgi birikimlerini denemek isteyen öğrenciler sınavların neye göre değerlendirildiğini oldukça merak ediyor ve öğrenmek istiyor. Peki, Okulistik deneme sınavı sonuçları açıklandı mı 2023? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 14:15 Güncelleme 20 Ekim 2023, 14:16
Okulistik deneme sınavı sonuçları açıklandı mı 2023? Okulistik 19 Ekim 2.3.4.5.6.7.8. sınıf deneme sınavı sonuçları cevap anahtarı PDF indir!

İnternet üzerinden erişilen bir eğitim ve öğrenme platformu olan Okulistik sınavına katılanlar için sonuç sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. Peki, Okulistik deneme sınavı sonuçları açıklandı mı 2023? Okulistik 19 Ekim 2.3.4.5.6.7.8. sınıf deneme sınavı sonuçları cevap anahtarı PDF indir!

OKULİSTİK SINAV SONUCU 2023 AÇIKLANDI MI?

19 Ekim'de online olarak gerçekleştirilen Okulistik sınavının sonuçları 25 Ekim'de açıklanacak. Sonuçları görüntülemek için sisteme üye olmak gerekiyor.

OKULİSTİK SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Her sınıf için ayrı değerlendirmeler yapılıyor. Örneğin 8. sınıf için:

Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
Her bir ders testinin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
Ham puanlar, her bir ders testi ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her ders testinin standart sapması hesaplanır.
Öğrencilerin her bir ders testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Her alt test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.


Sıralama yapılırken eşit puana sahip öğrenciler, aynı sırada yer alır.
Sınav süresi; sözel bölüm için 75 dakika, sayısal bölüm için 80 dakikadır.


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