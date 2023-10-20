İnternet üzerinden erişilen bir eğitim ve öğrenme platformu olan Okulistik sınavına katılanlar için sonuç sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. Peki, Okulistik deneme sınavı sonuçları açıklandı mı 2023? Okulistik 19 Ekim 2.3.4.5.6.7.8. sınıf deneme sınavı sonuçları cevap anahtarı PDF indir!

OKULİSTİK SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Her sınıf için ayrı değerlendirmeler yapılıyor. Örneğin 8. sınıf için:

Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

Her bir ders testinin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

Ham puanlar, her bir ders testi ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her ders testinin standart sapması hesaplanır.

Öğrencilerin her bir ders testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.