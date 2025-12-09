Süper Lig'in 15. haftası VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray - Samsunspor maçı detayı

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçların ardından VAR kayıtları, TFF tarafından paylaşıldı. Sosyal medyadaki hesaplardan yayınlanan görüntülerde sadece Konyaspor - Rizespor mücadelesine yer verildi.

Günlerdir konuşulan Galatasaray - Samsunspor mücadelesinin son anlarında konuk takımın penaltı beklediği pozisyon videoya eklenmedi.