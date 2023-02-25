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    • Eğitim
    • 25.02.2023 13:45
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    • 25.02.2023 13:45
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    28 Şubat 2023 MEB takvimine göre: OKULLAR TATİL Mİ? 10 ilde okullar ne zaman açılacak? İstanbul, Artvin, Mersin, Şanlıurfa...

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni takvim gündemde yer alıyor. Deprem felaketi 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Bu noktada okulların hangi illerde ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki okullar açıldı mı? 10 ilde okullar ne zaman açılacak?

    takvim.com.tr
    OKULLAR TATİL Mİ?

    Bugün, yarın okullar açık mı sorusu her gün öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitim öğretime 81 ilde ara verilmişti. 20 Şubat'ta okullar kademeli olarak açılırken halen bir çok ilde okullar tatil. Henüz 2. döneme başlayamayan öğrenciler illerinde okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki 10 ilde okullar ne zaman açılacak? 24-28 Şubat 2023 MEB takvimine göre: İstanbul, Artvin, Mersin, Şanlıurfa...

    OKULLAR TATİL Mİ?

    6 Şubat günü yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle okullar tatil edilmişti. 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başladı. Ancak 10 ilde halen okullar tatil.

    10 İLDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremin etkilediği illerde eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, 10 ilde okullar üç kategoride açılacak.

    Özer, Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim ve öğretime 1 Mart'ta başlanacağını, eğitim ve öğretime verilen arayı Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'a, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'a kadar uzattıklarını bildirdi.

        DEVAM ŞARTI ARANMAYACAK

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 ilden diğer illerdeki okullara nakil olan öğrencilerin de devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulmasına karar verdiklerini açıkladı.

        Özer, deprem bölgesindeki illerde kayıtlı öğrencilerin istemeleri halinde "yerleşim yeri adresine bakılmaksızın" ve "hiçbir şart aranmadan" Türkiye'nin her yerinde eş değer okul türüne nakillerinin yapılmasıyla ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda şu ana kadar 35 bin 24 öğrencimiz, diğer illere nakillerini aldırdı." dedi.

        Bakan Özer, "Deprem bölgesinde öğrenim gören öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacağını açıklamıştık. Deprem felaketi nedeniyle 10 ilden diğer illere nakil olan öğrencilerimizin de devamsızlık ile ilgili hükümlerden muaf tutulmasına karar verdik. " diye konuştu.
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