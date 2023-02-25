28 Şubat 2023 MEB takvimine göre: OKULLAR TATİL Mİ? 10 ilde okullar ne zaman açılacak? İstanbul, Artvin, Mersin, Şanlıurfa...

DEVAM ŞARTI ARANMAYACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 ilden diğer illerdeki okullara nakil olan öğrencilerin de devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulmasına karar verdiklerini açıkladı.

Özer, deprem bölgesindeki illerde kayıtlı öğrencilerin istemeleri halinde "yerleşim yeri adresine bakılmaksızın" ve "hiçbir şart aranmadan" Türkiye'nin her yerinde eş değer okul türüne nakillerinin yapılmasıyla ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda şu ana kadar 35 bin 24 öğrencimiz, diğer illere nakillerini aldırdı." dedi.