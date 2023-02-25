28 Şubat 2023 MEB takvimine göre: OKULLAR TATİL Mİ? 10 ilde okullar ne zaman açılacak? İstanbul, Artvin, Mersin, Şanlıurfa...

Bugün, yarın okullar açık mı sorusu her gün öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitim öğretime 81 ilde ara verilmişti. 20 Şubat'ta okullar kademeli olarak açılırken halen bir çok ilde okullar tatil. Henüz 2. döneme başlayamayan öğrenciler illerinde okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki 10 ilde okullar ne zaman açılacak? 24-28 Şubat 2023 MEB takvimine göre: İstanbul, Artvin, Mersin, Şanlıurfa...
OKULLAR TATİL Mİ?
6 Şubat günü yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle okullar tatil edilmişti. 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başladı. Ancak 10 ilde halen okullar tatil.
10 İLDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremin etkilediği illerde eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, 10 ilde okullar üç kategoride açılacak.
Özer, Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim ve öğretime 1 Mart'ta başlanacağını, eğitim ve öğretime verilen arayı Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'a, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'a kadar uzattıklarını bildirdi.