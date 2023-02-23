Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri okullara... MEB'den flaş karar, ertelendi! Mahmut Özer 'Uzatıldı' diyerek o illeri açıkladı!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Ardından 20 Şubat'ta da Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki sarsıntı yaşandı. Hatay merkezli deprem de Gaziantep, Diyarbakır gibi bir çok ilde hissedildi.