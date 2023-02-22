NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN, İPTAL Mİ 2023? Nisan ara tatili ile Ramazan Bayramı birleşecek mi? 2. ara tatil kaç gün sürecek? 2023 MEB TATİL TAKVİMİ!
Ülkemizde yaşanan depremler sonrası eğitime ara verilmişti. Milyonlarca öğrenci ve velisi şimdi de 'Nisan ara tatili ne zaman başlıyor 2023?' Sorusunun yanıtını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den konuya dair yaptığı açıklamalar sıkı takibe alındı. Peki, NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN, İPTAL Mİ 2023? Nisan ara tatili ile Ramazan Bayramı birleşecek mi? 2. ara tatil kaç gün sürecek? İşte detaylar!
22.02.2023 15:00 - Son Güncelleme: 22.02.2023 15:00
Öğrenci ve velilerin gündeminde MEB 2022-2023 takvimi yer alıyor. Milyonlarca öğrenci 2. dönemde ara tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu kapsamda internet ara motorlarında sıklıkla Okullar ne zaman kapanıyor? 2. dönemde ara tatil ne zaman başlayacak? Nisan ara tatili kaç gün sürecek? soruları yer alıyor. İşte MEB tatil günleri 2023...