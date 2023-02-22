NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN, İPTAL Mİ 2023? Nisan ara tatili ile Ramazan Bayramı birleşecek mi? 2. ara tatil kaç gün sürecek? 2023 MEB TATİL TAKVİMİ!

Öğrenci ve velilerin gündeminde MEB 2022-2023 takvimi yer alıyor. Milyonlarca öğrenci 2. dönemde ara tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu kapsamda internet ara motorlarında sıklıkla Okullar ne zaman kapanıyor? 2. dönemde ara tatil ne zaman başlayacak? Nisan ara tatili kaç gün sürecek? soruları yer alıyor. İşte MEB tatil günleri 2023...