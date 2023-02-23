ARA TATIL IPTAL MI? Okullarda ara tatil olacak mı? MEB duyurdu: Nisan ara tatil ne zaman? 2. ara tatil o tarihte...

2. ara tatil iptal mi oldu merak ediliyor. Ara tatil tarihleri öğrenci ve velilerinin gündeminde yer alıyor. Peki Okullarda ara tatil olacak mı? Nisan ara tatil ne zaman? Depremin etkilendiği Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Adana, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar henüz açılmazken, 71 ilde ise 20 Şubat'ta okullar açıldı. İşte detaylar...
ARA TATİL İPTAL Mİ OLDU?
Öncelikle şunu belirtelim ki ara tatil iptal edilmedi. Konuya ilişkin şuan için MEB'den bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamasında, "10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız." ifadelerini kullandı.
Buna göre;
👉Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'ta,
👉Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart'ta ve
👉Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'ta okullar açılacak.