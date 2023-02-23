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    • Eğitim
    • 23.02.2023 15:47
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    • 23.02.2023 15:53
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    ARA TATIL IPTAL MI? Okullarda ara tatil olacak mı? MEB duyurdu: Nisan ara tatil ne zaman? 2. ara tatil o tarihte...

    Okullarda ara tatil ne zaman, iptal mi oldu sorusu milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri tarafından araştırılmaya başlandı. Deprem felaketi nedeniyle okullar önce 81 ilde kapatıldı ardından kademeli olarak açılmaya başlandı. Halen bir çok ilde okullar 2. döneme başlamadı. Bu noktada 2. dönemin geç başlamasıyla ara tatilin iptal olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki Nisan ara tatil ne zaman?

    ARA TATIL IPTAL MI?

    2. ara tatil iptal mi oldu merak ediliyor. Ara tatil tarihleri öğrenci ve velilerinin gündeminde yer alıyor. Peki Okullarda ara tatil olacak mı? Nisan ara tatil ne zaman? Depremin etkilendiği Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Adana, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar henüz açılmazken, 71 ilde ise 20 Şubat'ta okullar açıldı. İşte detaylar...

    ARA TATİL İPTAL Mİ OLDU?

    Öncelikle şunu belirtelim ki ara tatil iptal edilmedi. Konuya ilişkin şuan için MEB'den bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamasında, "10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız." ifadelerini kullandı.

    Buna göre;

    👉Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'ta,

    👉Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart'ta ve

    👉Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'ta okullar açılacak.

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler, Ramazan bayramıyla benzer tarihlere denk gelecek. Normal şartlarda resmi tatillerden olan Ramazan bayramında öğrenciler ek olarak tatil yapıyordu.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Buna göre; ikinci dönem, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir. Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

        2022- 2023 MEB EĞİTİM TAKVİMİ

        1. DÖNEM: 12 Eylül 2022- 20 Ocak 2023

        1. ARA TATİL: 14 - 18 Kasım 2022

        YARIYIL TATİLİ: 23 Ocak - 3 Şubat 2023

        2. DÖNEM: 6 Şubat - 16 Haziran 2023

        2. ARA TATİL: 17 - 20 Nisan 2023
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        Haberler Eğitim ARA TATIL IPTAL MI? Okullarda ara tatil olacak mı? MEB duyurdu: Nisan ara tatil ne zaman? 2. ara tatil o tarihte...
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