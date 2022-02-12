2022 YKS sınavında aşı zorunlu mu? Aşı olmayanlar YKS'ye girebilir mi?

YKS başvurularının 11 Şubat 2022 tarihinde başlayacağının duyurulmasının ardından sınava katılmak isteyen adaylardan bazıları YKS'de aşı zorunluluğunun bulunup bulunmadığını merak ediyor. Bilindiği üzere YKS sınavı için adayların öncelikle başvuruda bulunması ve başvuru ücretini yatırması gerekiyor. Hal böyle olunca adaylar başvurularını yapmadan önce aşı zorunluluğu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki Aşı olmayanlar YKS'ye girebilir mi? 2022 YKS sınavında aşı zorunlu mu?
2022 YKS BAŞVURU, SINAV VE SONUÇ TARİHLERİ
YKS 1. Oturum (TYT)
SINAV TARİHİ: 18.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
YKS 2. Oturum (AYT)
SINAV TARİHİ: 19.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
YKS 3. Oturum (YDT)
SINAV TARİHİ: 19.06.2022
BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
AŞI OLMAYANLAR YKS'YE GİREBİLİR Mİ?
Bilindiği üzere geçtiğimiz Ocak ayında koronavirüs aşısı olmayanlara PCR testi şartı kaldırıldı. Bir süredir toplu etkinlik, seyahat, kamu ve özel işyerleri ile okullarda aşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için getirilen negatif PCR testi zorunluluğu bulunuyordu. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı ile birlikte bu zorunluluk sona erdi.
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirdiği yazıda aşısız kişilerin PCR testi zorunluluğu bilgisi paylaşıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderildi.