ÖSYM online sınav ücreti ödeme ekranı! YKS ATM para yatırma nasıl yapılır? Ziraat, Halkbank, Akbank, ING, Vakıf...

Üniversite hayali kuran binlerce gencin beklediği gün geldi. YKS başvuruları bugün itibariyle başlıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre başvurular 11 Şubat- 7 Mart tarihleri arasında anlaşmalı bankaların şubeleriden, ya da ATM'den yapılacak. Dileyenler de ATM ve ya şubelere hiç gitmeden online ödeme yapabilecek. Peki YKS ATM para yatırma nasıl yapılır? İşte ÖSYM online sınav ücreti ödeme ekranı: Ziraat, Halkbank, Akbank, ING, Vakıf...
YKS 2022 NE ZAMAN?
YKS sınavı 3 oturumda şu tarihlerde gerçekleştirilecek;
1. Oturum (TYT): 18.06.2022
Sonuç açıklama tarihi: 20.07.2022
2. Oturum (AYT): 19.06.2022
Sonuç açıklama tarihi: 20.07.2022
3. Oturum (YDT): 19.06.2022
Sonuç açıklama tarihi: 20.07.2022
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2022 YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: - "2022-YKS başvuru kılavuzu 'https://osym.gov.tr' sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz"
ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuru kılavuzunun yayımlandığını bildirdi.
Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenecek 2022-YKS'nin başvuru kılavuzunun "https://osym.gov.tr" adresinde yayımlandığını belirtti.
Halis Aygün, "Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz." ifadesini kullandı.