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    • Eğitim
    • 12.02.2022 15:27
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    • 12.02.2022 15:27
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    ÖSYM online sınav ücreti ödeme ekranı! YKS ATM para yatırma nasıl yapılır? Ziraat, Halkbank, Akbank, ING, Vakıf...

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2022 senesinde 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. İstedikleri üniversiteye yerleşebilmek amacıyla YKS'de ter dökecek olan adaylar heyecanla müracaat dönemini bekliyordu. ÖSYM doğrultusundan düzenlenen YKS'nin müracaat kılavuzu da gene ÖSYM doğrultusundan yayınlanacak. Başvuru sürecinde en çok araştırılan konuların başında YKS ATM para yatırma nasıl yapılır? sorusu yer alıyor. ÖSYM çevrimiçi imtihan ücretini Ziraat, Halkbank, Akbank, ING, Vakıf ve başka bankaların ATM'lerinden, şubelerinden ve de çevrimiçi ödeme sayfasından alıyor. İşte detaylar

    YKS ATM para yatırma nasıl yapılır?

    Üniversite hayali kuran binlerce gencin beklediği gün geldi. YKS başvuruları bugün itibariyle başlıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre başvurular 11 Şubat- 7 Mart tarihleri arasında anlaşmalı bankaların şubeleriden, ya da ATM'den yapılacak. Dileyenler de ATM ve ya şubelere hiç gitmeden online ödeme yapabilecek. Peki YKS ATM para yatırma nasıl yapılır? İşte ÖSYM online sınav ücreti ödeme ekranı: Ziraat, Halkbank, Akbank, ING, Vakıf...

    YKS 2022 NE ZAMAN?

    YKS sınavı 3 oturumda şu tarihlerde gerçekleştirilecek;

    1. Oturum (TYT): 18.06.2022

    Sonuç açıklama tarihi: 20.07.2022

    2. Oturum (AYT): 19.06.2022

    Sonuç açıklama tarihi: 20.07.2022

    3. Oturum (YDT): 19.06.2022

    Sonuç açıklama tarihi: 20.07.2022

    YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    2022 YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: - "2022-YKS başvuru kılavuzu 'https://osym.gov.tr' sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz"

    ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuru kılavuzunun yayımlandığını bildirdi.

    Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenecek 2022-YKS'nin başvuru kılavuzunun "https://osym.gov.tr" adresinde yayımlandığını belirtti.

    Halis Aygün, "Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz." ifadesini kullandı.

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sınav tarihlerini ve sürelerini de açıkladı.

        Temel Yeterlilik Testinin (TYT) 18 Haziran'da yapılacağını ve 165 dakika olacağını bildiren Aygün, Alan Yeterlilik Testlerinin (AYT) ise 19 Haziran'da yapılacağını ve 180 dakika süreceğini belirtti.

        Yabancı Dil Testinin de (YDT) 19 Haziran yapılacağını ve 120 dakika olacağını belirten Aygün, şimdiden tüm adaylara başarılar dilediğini ifade etti.

        Bu arada, kılavuzda adayların ödeyeceği sınav ücretlerine yer verildi. Buna göre, adaylar YKS sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT her biri için) 115 TL'yi 8 Mart 2022'ye kadar ödeyebilecek.

        2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden, 2022-YKS merkezi yerleştirmede veya özel yetenek sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar ise 30 TL başvuru ücreti ödeyecek.

        Adaylar, geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda yüzde 50 artırımlı olarak ödeme yapacak.

        YKS ATM PARA YATIRMA NASIL YAPILIR?

        ÖSYM sınav ücretleri aşağıdaki bankalara ve şubelere yatırılmaktadır;

        Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylarhariç)

        Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        ÖSYM ONLİNE ÖDEME EKRANI

        Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

        ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

        Ücret, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.
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        Haberler Eğitim ÖSYM online sınav ücreti ödeme ekranı! YKS ATM para yatırma nasıl yapılır? Ziraat, Halkbank, Akbank, ING, Vakıf...
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