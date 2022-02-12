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    • Eğitim
    • 12.02.2022 15:24
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    • 12.02.2022 15:24
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    YKS başvurusu nasıl yapılır? 2022 YKS'ye kimler başvurabilir? TYT, AYT başvuru şartları neler?

    ÖSYM doğrultusundan her sene düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu sene 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava az bir vakit kala müracaat amacıyla detaylar araştırılmaya başlandı. ÖSYM takvimine göre YKS sınavına müracaatlar 11 Şubat- 7 Mart tarihleri arasında alınacak. Başvuruda bulunmak amacıyla ilk olarak YKS kılavuzunun ilgiyle incelenmesi gerekiyor. Kılavuzda adayların bütün merak ettikleri soruların yanıtları yer alıyor. Peki 2022 YKS'ye kimler başvurabilir? TYT, AYT müracaat şartları neler? Mezun YKS müracaatı nasıl yapılır? İşte ÖSYM 2022 YKS kılavuzuna göre araştırılan soruların cevapları...

    2022 YKS’ye kimler başvurabilir?

    YKS sınavı için adaylar hazırlıkların son sürat devam ederken gündemde YKS başvuruları bulunuyor. Üniversite hayali kuran gençler sınavdan önce başvuruda bulunmalı. ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 YKS başvuru kılavuzunda başvuru şartları ve nasıl başvuru yapılması gerektiği hakkında tüm bilgiler detaylarıyla yer alıyor. Peki 2022 YKS'ye kimler başvurabilir? TYT, AYT başvuru şartları neler? Mezun YKS başvurusu nasıl yapılır? İşte yanıtları...

    YKS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran saat 10:15

    YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 19 Haziran saat 10:15

    YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran 15:45

    MEZUNLAR YKS'YE NASIL BAŞVURACAK 2022?

    Mezunlar da tıpkı 12. sınıflar gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından YKS başvurusunda bulunabilecek.

    2022 YKS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR? YKS BAŞVURU ŞARTLARI

    Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

    ÖSYM BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün başvuru sürecine kısa bir süre kala yaptığı açıklamada "Yeni kimlik kartı olan adaylar, e-Devlet şifreleri ile başvuru merkezlerine gitmeden tüm işlemlerini ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan ve http://ais.osym.gov.tr adresimizden yapabilecekler." ifadelerini kullandı.

    YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM AİS mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin (https://ais.osym.gov.tr) internet adresinden kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek. Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM'nin sitesinde yer alan 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirebilecek. Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, 'Yeni Başvuru Yap' seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatabilecek. Sınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor.

        YKS YENİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        Bu yılın YKS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında, sınav ücreti de açıklanmış olacak. Geçtiğimiz sene YKS sınavında her bir oturum için başvuru ücreti 90 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl başvuru ücretinin 110 TL olması bekleniyor.
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        Haberler Eğitim YKS başvurusu nasıl yapılır? 2022 YKS'ye kimler başvurabilir? TYT, AYT başvuru şartları neler?
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