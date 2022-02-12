YKS başvurusu nasıl yapılır? 2022 YKS'ye kimler başvurabilir? TYT, AYT başvuru şartları neler?

YKS sınavı için adaylar hazırlıkların son sürat devam ederken gündemde YKS başvuruları bulunuyor. Üniversite hayali kuran gençler sınavdan önce başvuruda bulunmalı. ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 YKS başvuru kılavuzunda başvuru şartları ve nasıl başvuru yapılması gerektiği hakkında tüm bilgiler detaylarıyla yer alıyor. Peki 2022 YKS'ye kimler başvurabilir? TYT, AYT başvuru şartları neler? Mezun YKS başvurusu nasıl yapılır? İşte yanıtları...
YKS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran saat 10:15
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 19 Haziran saat 10:15
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran 15:45
MEZUNLAR YKS'YE NASIL BAŞVURACAK 2022?
Mezunlar da tıpkı 12. sınıflar gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından YKS başvurusunda bulunabilecek.
2022 YKS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR? YKS BAŞVURU ŞARTLARI
Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.
ÖSYM BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün başvuru sürecine kısa bir süre kala yaptığı açıklamada "Yeni kimlik kartı olan adaylar, e-Devlet şifreleri ile başvuru merkezlerine gitmeden tüm işlemlerini ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan ve http://ais.osym.gov.tr adresimizden yapabilecekler." ifadelerini kullandı.
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM AİS mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin (https://ais.osym.gov.tr) internet adresinden kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek. Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM'nin sitesinde yer alan 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirebilecek. Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, 'Yeni Başvuru Yap' seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatabilecek. Sınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor.