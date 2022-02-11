YKS başvuruları neden başlamadı, saat kaçta başlayacak? 2022 YKS başvuruları 11 Şubat'ta başlamayacak mı? ÖSYM açıklama son dakika

YKS SINAVI BAŞVURULARI NEDEN BAŞLAMADI?

YKS sınavının başvuruları bugün gün içerisinde başlayacak. Ancak ÖSYM'den henüz saat açıklaması gelmedi. ÖSYM takvimine göre başvurular 11 Şubat'ta başlayıp 7 Mart'ta sona erecek. İşte 2022 YKS hakkında bilgiler...

YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2022?

ÖSYM YKS başvuru kılavuzunu yayınladığında sınav ücretleri de belli olacak. Geçtiğimiz yıl her bir oturum için adaylardan 90 TL sınav ücreti alınmıştı. Bu yıl bu miktarın zamlanarak 150 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Kılavuz yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.