YKS başvuruları neden başlamadı, saat kaçta başlayacak? 2022 YKS başvuruları 11 Şubat'ta başlamayacak mı? ÖSYM açıklama son dakika

ÖSYM tarafından 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS sınavı için başvuruların başlaması bekleniyor. ÖSYM takvimine göre başvuru ekranının 11 Şubat günü açılması bekleniyordu. Adaylar sabah saatlerinden itibaren sık sık ÖSYM AİS ekranını kontrol ediyor. Başvuru heyecanı devam ederken bir çok soru gündeme geldi. Peki YKS başvuruları neden başlamadı? 2022 YKS başvuruları 11 Şubat'ta başlamayacak mı? YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yanıtları haberimizde...
YKS SINAVI BAŞVURULARI NEDEN BAŞLAMADI?
YKS sınavının başvuruları bugün gün içerisinde başlayacak. Ancak ÖSYM'den henüz saat açıklaması gelmedi. ÖSYM takvimine göre başvurular 11 Şubat'ta başlayıp 7 Mart'ta sona erecek. İşte 2022 YKS hakkında bilgiler...
YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2022?
ÖSYM YKS başvuru kılavuzunu yayınladığında sınav ücretleri de belli olacak. Geçtiğimiz yıl her bir oturum için adaylardan 90 TL sınav ücreti alınmıştı. Bu yıl bu miktarın zamlanarak 150 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Kılavuz yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.
YKS BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
YKS sınavına başvuru yapabilmek için adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapmaları gerekmektedir. Sınav ücreti de AİS'te bulunan e-Ödemeler bölümünden kredi kartı veya hesap kartıyla ödenebilir. Ayrıca ödeme işlemleri aşağıda bulunan anlaşmalı bankaların şubeleri, ATM'leri ve internet bankacılığı yöntemiyle yatırılabilir.
İşte YKS sınav ücretinin yatırılabileceği bankalar şöyle;
Akbank ( şube, ATM ve internet bankacılığı)
Finansbank (şube, ATM ve internet bankacılığı)
Kuveyt Türk Katılım Bankası ( şube, ATM, internet bankacılığı)
Halkbank ( ATM, internet bankacılığı, şube)
ING Bank ( şube ve internet bankacılığı)
Vakıf Katılım Bankası ( şube ve internet bankacılığı)
Ziraat Bankası (sadece internet ve mobil bankacılık)