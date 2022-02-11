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    • Eğitim
    • 11.02.2022 12:26
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    • 11.02.2022 12:35
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    YKS başvuruları neden başlamadı, saat kaçta başlayacak? 2022 YKS başvuruları 11 Şubat'ta başlamayacak mı? ÖSYM açıklama son dakika

    YKS sınavı için başvuru işlemlerinin 11 Şubat 2022 tarihinde başlayacağı duyurulmuştu. Sabah saatlerinden itibaren milyonlarca kişi YKS başvurularının neden başlamadığını merak ediyor. Peki YKS başvuruları neden başlamadı? 2022 YKS başvuruları 11 Şubat'ta başlamayacak mı? YKS başvuruları saat kaçta başlayacak? İşte ÖSYM açıklamaları son dakika...

    YKS başvuruları neden başlamadı?

    ÖSYM tarafından 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS sınavı için başvuruların başlaması bekleniyor. ÖSYM takvimine göre başvuru ekranının 11 Şubat günü açılması bekleniyordu. Adaylar sabah saatlerinden itibaren sık sık ÖSYM AİS ekranını kontrol ediyor. Başvuru heyecanı devam ederken bir çok soru gündeme geldi. Peki YKS başvuruları neden başlamadı? 2022 YKS başvuruları 11 Şubat'ta başlamayacak mı? YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yanıtları haberimizde...

    YKS SINAVI BAŞVURULARI NEDEN BAŞLAMADI?

    YKS sınavının başvuruları bugün gün içerisinde başlayacak. Ancak ÖSYM'den henüz saat açıklaması gelmedi. ÖSYM takvimine göre başvurular 11 Şubat'ta başlayıp 7 Mart'ta sona erecek. İşte 2022 YKS hakkında bilgiler...

    YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2022?

    ÖSYM YKS başvuru kılavuzunu yayınladığında sınav ücretleri de belli olacak. Geçtiğimiz yıl her bir oturum için adaylardan 90 TL sınav ücreti alınmıştı. Bu yıl bu miktarın zamlanarak 150 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Kılavuz yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.

    YKS BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

    YKS sınavına başvuru yapabilmek için adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapmaları gerekmektedir. Sınav ücreti de AİS'te bulunan e-Ödemeler bölümünden kredi kartı veya hesap kartıyla ödenebilir. Ayrıca ödeme işlemleri aşağıda bulunan anlaşmalı bankaların şubeleri, ATM'leri ve internet bankacılığı yöntemiyle yatırılabilir.

    İşte YKS sınav ücretinin yatırılabileceği bankalar şöyle;

    Akbank ( şube, ATM ve internet bankacılığı)

    Finansbank (şube, ATM ve internet bankacılığı)

    Kuveyt Türk Katılım Bankası ( şube, ATM, internet bankacılığı)

    Halkbank ( ATM, internet bankacılığı, şube)

    ING Bank ( şube ve internet bankacılığı)

    Vakıf Katılım Bankası ( şube ve internet bankacılığı)

    Ziraat Bankası (sadece internet ve mobil bankacılık)

        HES KODU ZORUNLULUĞU

        Sınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor.

        Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM'nin sitesinde yer alan 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirecek.

        Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, 'Yeni Başvuru Yap' seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatacak.

        ÖSYM SON DAKİKA AÇIKLAMA

        YKS başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ederken ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aygün, ''Yeni kimlik kartı olan adaylar, e-Devlet şifreleri ile başvuru merkezlerine gitmeden tüm işlemlerini ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan ve http://ais.osym.gov.tr adresimizden yapabilecekler.'' ifadelerini kullandı.

        TYT, AYT, YDT SINAV TARİHLERİ

        2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

        2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

        2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

        YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ AYDA?

        Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.
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