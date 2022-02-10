AYT, TYT, YDT sınav başvuru ücreti kaç TL, hangi banklara yatırılacak? 2022 YKS başvuruları ne zaman başlıyor? YKS sınav tarihi...

2022 YKS sınav tarihi adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından her sene düzenlenen YKS sınavı 3 oturumda sağlanıyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca lise mezunu 2022'de başlayacak YKS başvurularının açılmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Ancak başvurular yalnızca ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda yer aldığı gibi yapılacak. ÖSYM sınav takvimi belli oldu. Peki, 2022 YKS başvurusu ne zaman? AYT, TYT, YDT başvuru ücreti ne kadar? Hangi banklara yatırılacak? 2022 YKS sınavı ne zaman? İşte merak edilenler!
YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
YKS başvuru tarihleri açıklandı. YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak ve 7 Mart tarihinde bitecek.YKS geç başvuruları ise 16-17 Mart tarihlerinde alınacak.
YKS sınav başvuruları için ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan bireyler, https://ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını gerçekleştirecekler. Ancak fotoğrafı bulunmayan adaylar ise başvuru merkezlerine gidecekler.
HES KODU ZORUNLU
Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, sitede yer alan "e-Devlet ile Kayıt Ol" seçeneğine tıklayacaklar. e-Devlet şifresi ile kayıt olan adaylar, sistemdeki tüm işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek.
Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, "Yeni Başvuru Yap" seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatabilecek. Başvurularda HES kodu istenecek.