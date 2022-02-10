AYT, TYT, YDT sınav başvuru ücreti kaç TL, hangi banklara yatırılacak? 2022 YKS başvuruları ne zaman başlıyor? YKS sınav tarihi...

2022 YKS sınav tarihi adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından her sene düzenlenen YKS sınavı 3 oturumda sağlanıyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca lise mezunu 2022'de başlayacak YKS başvurularının açılmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Ancak başvurular yalnızca ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda yer aldığı gibi yapılacak. ÖSYM sınav takvimi belli oldu. Peki, 2022 YKS başvurusu ne zaman? AYT, TYT, YDT başvuru ücreti ne kadar? Hangi banklara yatırılacak? 2022 YKS sınavı ne zaman? İşte merak edilenler!