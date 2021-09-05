İOKBS (PYBS) soru ve cevap anahtarları 2021 yayımlandı mı? Bursluluk sınavı soru kitapçığı cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

İOKBS SORU VE CEVAP ANAHTARLARI 2021 YAYIMLANDI MI?

Bursluluk sınavı soru kitapçığı cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. MEB'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir. Öte yandan soru ve cevapların sınavdan en geç 1 hafta sonra açıklanması bekleniyor.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

5 Eylül 2021 tarihinde yapılan İOKBS sınavının sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS BURS SONUCU SORGULAMA EKRANI

İOKBS NEDİR?

Ülkemizde her sene düzenlenen Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı kısaca İOKBS birçok öğrenci tarafından ilgi görüyor. Sınavı kazanan adaylar burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanıyor.

Sınava sadece 5,6,7,8,9,10 ve 11'inci sınıf öğrencileri katılabiliyor. Sınav sonrası açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs veriliyor. 2021 yılında Bursluluk sınavı için 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanacak.

2021 YILINDA İOKBS BURSU NE KADAR?

Geçtiğimiz yıllarda 310 TL olan İOKBS burs ücreti 2021 yılında zamlı olarak ödenecek. Bu yıl bursun ilk 6 ay 330 TL olması bekleniyor. Henüz 2021 yılı için resmi bir açıklama yapılmadı. İOKBS bursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. İOKBS burs ücreti her ayın 25'inde hesaplara ödenir.