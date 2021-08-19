Merakla beklenen Kabine Toplantısı 19 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddeleri arasında yüz yüze eğitim yer alıyordu. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yılı uzaktan eğitim şeklinde geçiren milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ülke genelinde normalleşmeye gidilmesiyle Eylül ayında okullarına gitmeye hazırlanıyor. Kabine Toplantısı sonrası yüz yüze eğitimde son durum belli oldu. Okulların 6 Eylül'de açılacağı kesinleşti. Peki 2021-2022 Okullar haftada kaç gün olacak? MEB yüz yüze eğitim hangi günler? Yüz yüz eğitim zorunlu mu?
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 19 Ağustos tarihli Kabine Toplantısı sonrası alınan son kararı açıkladı. Yüz yüze eğitimin Eylül'ün 6'sında başlayacağının kesinleştiği mesajını veren Özer, ''Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz, inşallah 6 Eylül 2021 itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek. Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir.'' açıklamasında bulundu.
ERDOĞAN'DAN FLAŞ YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yüz yüze eğitimle ilgili şunları açıkladı;
Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.
Aşı olmayan üniversite öğrencisi ve çalışanlardan da düzenli PCR testi isteyeceğiz.
Uçak ve otobüs yolculuğunda aşı olmayanlardan PCR testi isteyeceğiz.
Türkiye salgınla mücadele olduğu gibi aşı konusunda da dünyada ilk sıralarda yer alma başarısını göstermeyi sürdürecektir. Maske, mesafe ve hijyen konusunda; bu kurallara riayet bizim sağlığımızın esasıdır.
2021-2022 OKULLAR HAFTADA KAÇ GÜN OLACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimin haftada 5 gün verileceğini belirtti.
MEB YÜZ YÜZE EĞİTİM HANGİ GÜNLER, ZORUNLU MU?
6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimde okullar 5 gün açık olacak. Öğrenciler Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ders görecek. Bakan Özer, ''Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir.'' dedi.