2021-2022 Okullar haftada kaç gün olacak? MEB yüz yüze eğitim hangi günler? Yüz yüz eğitim zorunlu mu?

OKULLARDA NELERE DİKKAT EDİLECEK?

Okullarda alınması gereken önlemler üzerinde tek tek duruldu. Havalandırmalar, teneffüslerin nasıl olacağı, öğrencilerin temasının nasıl daha aza indirileceği, PCR testleri, servisler ve aşılar ile ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor.

Yazıda şu ifadeler yer aldı: "Okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek amacıyla dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulunacağı, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kutuların hazırlanarak hizmete sunulması hususunda gereğini rica ederim."

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener okulların açılmasıyla ilgili "Eğitimcilerin ve sağlık çalışanlarının yüzde 100 aşılanması gerekiyor. Okulla ilişkili olarak düşünebileceğiniz hizmet sektörlerinin, servis, yemekhane, kafeterya, kırtasiye bunun içerisinde. Yani çocukların dolaşabileceği alanlar diyebileceğimiz grup. Bu grupta ivedilikle çift doz aşılanması lazım" değerlendirmesinde bulundu.