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    • Eğitim
    • 20.08.2021 08:58
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    • 20.08.2021 08:58
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    2021-2022 Okullar haftada kaç gün olacak? MEB yüz yüze eğitim hangi günler? Yüz yüz eğitim zorunlu mu?

    Kabine Toplantısında yüz yüze eğitimle ilgili çıkacak sonuçlar bir hayli merak ediliyordu. Vaka artışları nedeniyle okulların açılıp açılmayacağı merak konusuydu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 6 Eylül'de okulların açılacağını duyurmuştu ancak vaka sayıları öğrenci ve velilerin kafalarında soru işareti oluşturmuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulları 6 Eylül'de açmakta kararlı olduklarını duyurdu. İşte Kabine'den çıkan yüz yüze eğitimle ilgili sonuçlar ve Okullar haftada kaç gün olacak? MEB yüz yüze eğitim hangi günler? Yüz yüz eğitim zorunlu mu? sorularının yanıtları...

    takvim.com.tr
    2021-2022 Okullar haftada kaç gün olacak? MEB yüz yüze eğitim hangi günler? Yüz yüz eğitim zorunlu mu?

    Merakla beklenen Kabine Toplantısı 19 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddeleri arasında yüz yüze eğitim yer alıyordu. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yılı uzaktan eğitim şeklinde geçiren milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ülke genelinde normalleşmeye gidilmesiyle Eylül ayında okullarına gitmeye hazırlanıyor. Kabine Toplantısı sonrası yüz yüze eğitimde son durum belli oldu. Okulların 6 Eylül'de açılacağı kesinleşti. Peki 2021-2022 Okullar haftada kaç gün olacak? MEB yüz yüze eğitim hangi günler? Yüz yüz eğitim zorunlu mu?

    MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI

    Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 19 Ağustos tarihli Kabine Toplantısı sonrası alınan son kararı açıkladı. Yüz yüze eğitimin Eylül'ün 6'sında başlayacağının kesinleştiği mesajını veren Özer, ''Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz, inşallah 6 Eylül 2021 itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek. Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir.'' açıklamasında bulundu.

    ERDOĞAN'DAN FLAŞ YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

    Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yüz yüze eğitimle ilgili şunları açıkladı;

    Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.

    Aşı olmayan üniversite öğrencisi ve çalışanlardan da düzenli PCR testi isteyeceğiz.

    Uçak ve otobüs yolculuğunda aşı olmayanlardan PCR testi isteyeceğiz.

    Türkiye salgınla mücadele olduğu gibi aşı konusunda da dünyada ilk sıralarda yer alma başarısını göstermeyi sürdürecektir. Maske, mesafe ve hijyen konusunda; bu kurallara riayet bizim sağlığımızın esasıdır.

    2021-2022 OKULLAR HAFTADA KAÇ GÜN OLACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimin haftada 5 gün verileceğini belirtti.

    MEB YÜZ YÜZE EĞİTİM HANGİ GÜNLER, ZORUNLU MU?

    6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimde okullar 5 gün açık olacak. Öğrenciler Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ders görecek. Bakan Özer, ''Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir.'' dedi.

        BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

        Bakanlığın yayımladığı 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayıp 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

        YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

        Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü tamamlanacak. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 - 4 Şubat 2022 tarihleri arasında olacak.

        İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN?

        İkinci dönem ise 7 Şubat 2022 - 17 Haziran 2022 tarihleri arasında olacak.

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2021-2022 Eğitim Öğretime Hazırlık Çalışmaları konulu resmi yazıda, okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi istendi.

        OKULLARDA NELERE DİKKAT EDİLECEK?

        Okullarda alınması gereken önlemler üzerinde tek tek duruldu. Havalandırmalar, teneffüslerin nasıl olacağı, öğrencilerin temasının nasıl daha aza indirileceği, PCR testleri, servisler ve aşılar ile ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor.

        Yazıda şu ifadeler yer aldı: "Okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek amacıyla dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulunacağı, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kutuların hazırlanarak hizmete sunulması hususunda gereğini rica ederim."

        Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener okulların açılmasıyla ilgili "Eğitimcilerin ve sağlık çalışanlarının yüzde 100 aşılanması gerekiyor. Okulla ilişkili olarak düşünebileceğiniz hizmet sektörlerinin, servis, yemekhane, kafeterya, kırtasiye bunun içerisinde. Yani çocukların dolaşabileceği alanlar diyebileceğimiz grup. Bu grupta ivedilikle çift doz aşılanması lazım" değerlendirmesinde bulundu.
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        Haberler Eğitim 2021-2022 Okullar haftada kaç gün olacak? MEB yüz yüze eğitim hangi günler? Yüz yüz eğitim zorunlu mu?
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