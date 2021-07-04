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    • Eğitim
    • 04.07.2021 14:41
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    • 04.07.2021 14:41
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    LGS tercih danışmanlığı nasıl alınır? Tercihler hangi tarihte? EBA üzerinden tercih danışmanlığı alma giriş ekranı

    Gündemde milyonlarca öğrenci ve velisi LGS tercih danışmanlığı nasıl alınır? Tercihler hangi tarihte? Sorularına yanıt arıyor. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler MEB’e çevrilmişti ve tercihlerin yapılacağı tarih açıklandı. Bu gelişme üzerine öğrenciler doğru bir karar vermek ve yanlışlık yapmamak adına EBA üzerinden tercih danışmanlığı alma ekranına nasıl ulaşıldığını merak edip araştırmaya başladı. EBA giriş ekranı ile lise tercih danışmanlığına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    LGS tercih danışmanlığı nasıl alınır?

    LGS tercih danışmanlığı nasıl alınır? Tercihler hangi tarihte? EBA üzerinden tercih danışmanlığı alma ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. LGS tercihleri 5 Temmuz yani yarın itibariyle başlıyor ve destek almak isteyen öğrencilerin merakla araştırdığı LGS tercih danışmanlığına ilişkin merak edilenleri derledik. EBA giriş ekranı da haberimizde yer alıyor.

    EBA LGS TERCİH DANIŞMANLIĞI NASIL ALINIR?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav, yerel ve pansiyonlu okul yerleştirme sürecine katılacak öğrenciler için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti başlatılacağını belirterek, "Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek." dedi.

    Bakan Selçuk, tercih danışmanlığı hizmeti için rehber öğretmenlerin görev alacağına değinerek, "Bu süreçte yaklaşık 13 binin üzerinde rehber öğretmenimiz, EBA üzerinden öğrencilerimize online danışmanlık yapacak. Öğretmenlerimiz, EBA üzerinden görev alacakları sınıftaki öğrencilerle iletişime geçecek." diye konuştu.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) açıklanmasının ardından da sınava katılan öğrencilere yine rehber öğretmenler tarafından tercih danışmanlığı hizmetinin başlatılacağını sözlerine ekledi.

    Bakanlıkça, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci yarından itibaren 29 Temmuz'a kadar sürecek.

        EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

        EBA'ya T.C. kimlik numaranız ve kendi oluşturacağınız şifrelerle girebilirsiniz. Veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyorlar.

        Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, "eba.gov.tr"ye girildikten sonra, önce "öğrenci" butonuna sonra "EBA Hesabı Oluştur" butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla.

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        Haberler Eğitim LGS tercih danışmanlığı nasıl alınır? Tercihler hangi tarihte? EBA üzerinden tercih danışmanlığı alma giriş ekranı…