Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 30.06.2021 09:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.06.2021 10:29
    ABONE OL

    Ankara’da okul puanı ile alan liseler hangileri? LGS 2021 Ankara Anadolu, Fen ve İmam Hatip listesi taban puanları!

    Ankara’da okul puanı ile alan liseler hangileri? LGS 2021 Ankara taban puanları ve yüzdelik dilimleri gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB LGS sınavını milyonlarca kişinin katılımıyla 6 Haziran Pazar günü düzenlemişti ve bugün heyecanla beklenen sonuçlar açıklandı. Bu gelişme üzerine Ankara’daki okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri merak konusu oldu. 2021 LGS Ankara Anadolu liseleri, Fen liseleri ve imam hatip listesi taban puanı ve yüzdelik dilimleri belli oldu mu? Tercihler başladı mı?

    takvim.com.tr
    Ankara’da okul puanı ile alan liseler hangileri?

    Ankara'da okul puanı ile alan liseler hangileri? LGS 2021 Ankara taban puanları ve yüzdelik dilimleri sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılır oldu. Ankara Anadolu liseleri, Fen liseleri ve imam hatip listesi taban puanının ve yüzdelik dilimini öğrenerek terich yapmak isteyen gençler tercihlerin başlayıp başlamadığını da merak ediyor. Hayalini kurduğu okulda eğitim görmek isteyenlerin merak ettiği Ankara LGS taban puanları ve diğer tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    2021 LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TABAN VE TAVAN PUANLARI

    Adaylar, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek. MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.

    Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin 16'ncısı olan ve yürütücülüğünü Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.

    SINAVA KATILIM YÜZDE 83

    Rapora göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

    2021 LGS'DE SORU İPTALİ YOK

    LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı.

    İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        LGS sonuçlarının 30 Haziran'da ilan edilmesiyle birlikte aynı gün tercih kılavuzu da yayımlanacak ve tercihler de başlamış olacak.

        YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

        Örnek: Ülke çapında yüzde 8'lik bir dilime sahip olan öğrenci, sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 104 binlik bir sıralamaya sahip olmuş olarak kabul edilmektedir.

        Tercih işlemlerini yaparken adaylar yüzdelik dilimlerden ve geçtiğimiz yılın taban puanlarından faydalanacaklar.

        E-OKUL LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        Liselere geçiş sistemi tercihinde birinci adım yerleştirme. e okul sistemi üzerinden MEB'in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihlerinizi tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini başlatmayacak.

        Yerel yerleştirme yaparken dikkat etmeniz gerekenler; Yerel yerleştirmede en çok 5 okul tercih edebilirsiniz. Aynı okul türünden en fazla üç okula yer verebilirsiniz. Örneğin; en çok 3 Anadolu Lisesi ya da Meslek Lisesi veya Anadolu İmam Hatip Lisesi yazabilirsiniz. Diğer iki okul ayrı türde olabileceği gibi farklı okul türlerinden de olabilir.

        Yerel yerleştirme tercih butonu açıldığında; "Yeşil" renkteki okullar kendi kayıt bölgenizi, *Mavi renkteki okullar sizin kayıt bölgenize komşu bölgedeki okulları, *Kırmızı renkteki okullar diğer kayıt alanındaki okulları ifade edecektir. Yerleşme ihtimalinizin en yüksek olduğu okul "yeşil" renkle belirtilmiş okul olacaktır. Yerel yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra merkezi yerleştirme tercih işlemlerine başlayabilirsiniz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP'li İBB'den ağaç katliamı
        Haberler Eğitim Ankara’da okul puanı ile alan liseler hangileri? LGS 2021 Ankara Anadolu, Fen ve İmam Hatip listesi taban puanları!