MEB LGS lise tercih robotu 2021! Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu Lise taban puanları kaç?

LGS tercih robotu 2021! MEB LGS lise tercih robotu günün en çok araştırılan konulardan birisi oluyor. Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu Lise taban puanlarını öğrenmek isteyen öğrenciler MEB LGS tercih robotu sistemine giriş yapmak istiyor. Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor. İşte, MEB LGS lise tercih robotu ekranı!
LGS TERCİH ROBOTU 2021!
Henüz 2021 yılı taban tavan puanları açıklanmadı. Ancak MEB LGS tercih robotu sisteminden; "2021 YILI MERKEZİ SINAV PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TERCİH REHBERİ" ile bilgi alabilirsiniz.
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LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Geçtiğimiz yıl LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanmış, tercih süreci ise 20 Temmuz'da başlamıştı. 2020 yılı kaynak alındığında 2021 LGS tercihlerinin de temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" adresinden paylaşılacak. Kılavuzun yayınlanması ardından öğrenciler, belirtilen tarih aralığında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.