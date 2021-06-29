2021 LGS baraj puanı kaç? LGS en yüksek puan kaç? LGS baraj puanı var mı?

2021 LGS baraj puanı kaç? LGS baraj puanı var mı? LGS baraj sistemi sınava giren milyonlarca öğrencinin ve velilerin merak ettiği konulardan birisi oldu. Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı LGS sınav sonuçları 30 Haziran itibariyle açıklanıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler puan ve tercihlere çevrildi. Liselerin taban puanlarıyla birlikte merak edilen bir diğer konu da LGS baraj puanı oldu. Peki; 2021 LGS baraj puanı kaç? LGS baraj puanı var mı? LGS en yüksek puan kaç?