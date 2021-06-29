LGS YEP taban puanları 2021 açıklandı mı? Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) nedir?

Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) nedir? LGS YEP taban puanları 2021 öğrenciler tarafından araştırılıyor. 30 Haziran itibariyle hem LGS sonuçları hem de LGS tercih kılavuzu açıklanacak. Böylelikle puanlar belli olacka. Puanların açıklanmasıyla LGS YEP taban puanları da araştırılacak. Peki; Yerleştirmeye Esas Puan YEP nedir? LGS YEP taban puanları 2021 açıklandı mı? Ü
YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN NEDİR?
YEP, Yerleştirmeye Esas Puanın kısaltımıdır. TEOG sisteminde çıkan YEP puan sistemi, öğrencilerin liselere girişini kolaylaştırmak için çıkarılmıştır. TEOG yeni sisteminde, öğrencilerin sınav ile kayıt isteyen liselere girmeleri için kullanması gereken puana türüne Yerleştirmeye Esas Puan yani YEP denilir.
TEOG sisteminde bulunan YEP puanı, öğrencilerin okullara girmesini kolaylaştırmaktadır. Merkezi sınav puanı ile beraber okulun not ortalaması birleştirilme sonucu ile ortaya çıkmaktadır. Çıkan bu sonucu ikiye bölerseniz Yerleştirmeye Esas Puanı bulunmuş olunur. Bu puan ile liselere girilebilir. Kayıt sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı yerleştirme ve tercih sürecin 3 farklı döneme ayırmıştır. Bu üç farklı dönem;
*Özel okullara ön kayıt dönemi
*Devlet okullarına kayıt dönemi
*Nakil dönemi şeklindedir.
Bu dönemler belirli aralıklarda olup, YEP puan türüne göre kayıt işlemleri yapılmaktadır.
YEP NASIL ÖĞRENİLİR?
Yerleştirmeye Esas Puan, okul not ortalaması ile merkezi sınavın puanın toplanıp ikiye bölünmesi sonucuyla öğrenilir. Bunu öğrenmek için ilk olarak 6, 7 ve 8. Sınıf yıl sonu başarı puanınızı toplamalısınız. Daha sonra merkezi sınav sonucu olan puan ile toplayarak çıkan sonucu ikiye bölmeniz sonucunda Yerleştirmeye Esas Puan yani YEP puanınızı öğrenmiş olursunuz. Bu puanı öğrenmek için yıl sonu başarı puanlarınızı bilmiyorsanız okuduğunuz okulun öğrenci işlerine gidebilir ve öğrenebilirsiniz. YEP puanınızı da aynı şekilde öğrenci işlerinden yardım alarak öğrenebilirsiniz.