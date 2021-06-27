2021 AYT soru dağılımı! Kaç soru sorulacak, baraj puanı kaç? AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Sabah saatlerinde yoğun bir şekilde AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Dün 2021 YKS sınavına katılan milyonlarca kişi bugün üçüncü oturum olan AYT'ye katılacak ve sınav saati süresinin yanı sıra sorulacak sorulara ilişkin bilgileri merak ediyor. 2021 AYT soru dağılımı nasıl? AYT'de kaç soru sorulacak, baraj puanı kaç? Sınava katılacak adayların merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.