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    • Eğitim
    • 27.06.2021 13:16
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    • 27.06.2021 13:16
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    2021 AYT soru dağılımı! Kaç soru sorulacak, baraj puanı kaç? AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

    AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2021 AYT soru dağılımı! Kaç soru sorulacak, baraj puanı kaç? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Üniversite sınavının diğer oturumlarına dün katılanlar bugün de AYT oturuma katılacak ve uzun saatler boyunca ter dökecek. Sınava dair bilgi araştıranlar için detaylar haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

    Sabah saatlerinde yoğun bir şekilde AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Dün 2021 YKS sınavına katılan milyonlarca kişi bugün üçüncü oturum olan AYT'ye katılacak ve sınav saati süresinin yanı sıra sorulacak sorulara ilişkin bilgileri merak ediyor. 2021 AYT soru dağılımı nasıl? AYT'de kaç soru sorulacak, baraj puanı kaç? Sınava katılacak adayların merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    AYT SAAT KAÇTA?

    Alan Yeterlilik Testi (AYT) 27 Haziran saat 10.15'te başlayacak ve adaylar yine saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. AYT sınavının süresi ise 180 dakikadır. AYT sınavı 13.15'te bitecektir.

    AYT SORU DAĞILIMI

    Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi içerisinde soru dağılımı;
    Türk Dili ve Edebiyatı 24 soru,
    Tarih-1 10 soru,
    Coğrafya-1* 6 soru olacak.

    * Adaylar, Coğrafya-1 sorularında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen "ÖSYM tarafından 2021 yılında Gerçekleştirilecek

    TYT ve AYT sınavlarına esas Coğrafya Dersi Kazanım ve Açıklamaları"ndaki kazanımlardan sorumlu olacaklardır ancak 11. ve 12. sınıfseviyelerinde sadece 4 saatlik programda yer alan kazanımlardan (ilgili belgede kırmızı renkle yazılmış olan) sorumlu değillerdir.

        Sosyal Bilimler-2 Testi içerisinde soru dağılımı;
        Tarih-2 testi 11 soru,
        Coğrafya-2 testi 11 soru,
        Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık) testi 12 soru,
        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe Grubu soruları) testi 6 soru olacak.

        Matematik Testi soru dağılımı;
        Matematik testi toplamda 40 sorudan oluşacak. İçerisinde lise öğrenimi esnasında karşılaşılan tüm alan konuları yer alabilecek.

        Fen Bilimleri Testi soru dağılımı;
        Fizik testi 14 soru,
        Kimya testi 13 soru,
        Biyoloji testi 13 soru

        AYT BARAJ PUANI KAÇ?

        AYT barajını geçmek için net sayısı, işaretlenecek olan sorunun katsayısına göre değişiklik gösterecektir. Dolayısıyla AYT barajı için minimum 35 net yapmak gerektiği söylenebilir.
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        Haberler Eğitim 2021 AYT soru dağılımı! Kaç soru sorulacak, baraj puanı kaç? AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?