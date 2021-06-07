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    • Eğitim
    • 07.06.2021 09:04
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    • 07.06.2021 10:15
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    Son dakika: Ortaokul ve liseler için eğitim başladı! 2 gün yüz yüze 3 gün uzaktan eğitim

    Kademeli normalleşme adımları kapsamında ortaokul ve liseler eğitime başladı. Ortaokul ve lise öğrencileri hafta 2 gün alacaklar. Öğrenciler diğer 3 gün ise uzaktan eğitimleri devam edecek. 18 Haziran’da karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda erişime açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne verilebilecek.

    Ortaokul ve liseler için yüz yüze eğitim başlıyor
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    Son dakika haberine göre kademeli normalleşme adımları kapsamında ilkokulların ardından ortaokul ve liselerde de yüzyüze eğitime başlandı.


    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, normalleşme sürecini sosyal medya hesabından yaptığı, "Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır.

    Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir" paylaşımıyla duyurmuştu.

        Ortaokul ve lise öğrencileri hafta 2 gün yüz yüze eğitim alacaklar. Öğrenciler diğer 3 gün ise uzaktan eğitimleri devam edecek.

        18 Haziran'da karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda erişime açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne verilebilecek.

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        Haberler Eğitim Son dakika: Ortaokul ve liseler için yüz yüze eğitim başladı! 2 gün yüz yüze 3 gün uzaktan eğitim