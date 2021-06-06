7 Haziran okullar açılıyor mu? 7 Haziran'da okullar açık mı? Milyonlarca öğrenci ve veli, okulların açılış tarihi hakkında MEB açıklamalarını yakından takip ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirler nedeniyle öğrenciler uzaktan eğitim sistemine geçmişti. Ancak normalleşmeyle birlikte okulların da açılması söz konusu oldu. Peki; 7 Haziran okullar açılıyor mu? 7 Haziran'da okullar açık mı?
7 HAZİRAN OKULLAR AÇILIYOR MU?
Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziranda alabilecek; 2 Temmuza kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.
7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.
Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.