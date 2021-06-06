Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.06.2021 00:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.06.2021 00:24
    ABONE OL

    ? 7 Haziran'da okullar açık mı?

    7 Haziran'da okullar açık mı? ? Öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağı hakkında arama motorlarında yanıt arıyor. Okulların açılacağı tarih gündem konusu oldu. 7 Haziran Pazartesi itibariyle okulların açılıp açılmayacağı araştırılan konuların başında geliyor. Peki; 7 Haziran okullar açılıyor mu?

    takvim.com.tr
    7 Haziran okullar açılıyor mu? 7 Haziran'da okullar açık mı?

    7 Haziran okullar açılıyor mu? 7 Haziran'da okullar açık mı? Milyonlarca öğrenci ve veli, okulların açılış tarihi hakkında MEB açıklamalarını yakından takip ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirler nedeniyle öğrenciler uzaktan eğitim sistemine geçmişti. Ancak normalleşmeyle birlikte okulların da açılması söz konusu oldu. Peki; 7 Haziran okullar açılıyor mu? 7 Haziran'da okullar açık mı?

    7 HAZİRAN OKULLAR AÇILIYOR MU?

    Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziranda alabilecek; 2 Temmuza kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." dedi.

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

    Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.

    7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

    Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.

        Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

        2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 TemmuzCuma günü sona erecektir.

        Bakan Selçuk "18 Haziran itibaren karnelerimizi açıyoruz. Dileyen 18 Haziran'da karnesine ulaşabilecek" diye konuştu.

        "Yaz döneminde isteğe bağlı telafi programını başlatıyoruz" açıklamasında bulunan Selçuk, "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak" dedi.

        Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz" diye konuştu.

        Selçuk, "Liseler için özel programlar uygulayacağız" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Gelecek yüzde 1 oy bile alamadı! Davutoğlu alay konusu oldu
        Haberler Güncel 7 Haziran okullar açılıyor mu? 7 Haziran'da okullar açık mı?