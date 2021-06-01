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    • Eğitim
    • 01.06.2021 09:58
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    • 01.06.2021 10:40
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    Başkan Erdoğan'ın adımlarını açıklamasının ardından zilleri çaldı! Yüz yüze heyecanı

    Kovid-19 ile mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli kapsamında, Türkiye genelinde ilklarda yüz yüze e geçildi. Türkiye genelindeki tüm ilkokul kademelerinde bugün itibarıyla yüz yüze eğitim, haftada 2 gün uygulanacak. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise haftanın 5 günü tam zamanlı yüz yüze eğitim yapılacak.

    AA
    Aylar sonra zilleri çaldı! Yüz yüze eğitim heyecanı

    Tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim bugün itibarıyla başlatıldı. Diğer okul öncesi eğitim kurumları, mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

    Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise yüz yüze eğitim, haftanın 5 günü tam zamanlı yürütülecek.

    Tüm ortaokul ve liselerde ise yüz yüze eğitim, haftada 2 gün olacak şekilde 7 Haziran Pazartesi başlatılacak.

    Okullardaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olacak. Eğitimler, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

    Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek, 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.

        BAŞKENTTE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLADI
        Ankara'daki ilkokul ve okul bünyesindeki ana sınıflarda da yüz yüze eğitime başlandı.

        Çankaya ilçesindeki Türkan Yamantürk İlkokuluna, sabah saatlerinde aileleriyle gelen öğrenciler, okul bahçesinde, maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde toplandı.

        İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra ilk ders zili çaldı, öğrenciler öğretmenleri eşliğinde, sosyal mesafe korunacak şekilde ayarlanan sınıflarına alındı.

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