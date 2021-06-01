Tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim bugün itibarıyla başlatıldı. Diğer okul öncesi eğitim kurumları, mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek.





Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise yüz yüze eğitim, haftanın 5 günü tam zamanlı yürütülecek.