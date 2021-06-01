SON DAKİKA: ‘Normalleşme'de ilk gün: Restoran ve kafeler hizmet vermeye başladı



"BİR KAHVEMİZ VAR"

Diğer bir vatandaşta evde bunaldıklarını ifade ederek, "Özellikle bizim yaşların evde bunalması, böyle bir tekrar açılış hani gayet güzel oldu yani. Çünkü neden gidecek yerimiz yok ki zaten. Bir kahvemiz var. Onu da yani illa ki burada hoş bir vakit geçirmek çok güzel olur" şeklinde konuştu.

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