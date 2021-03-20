Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA'nın kullanımı için KKTC'nin ardından Azerbaycan ile de bir çalışma içinde olduklarını belirterek "Kosova'dan da talep var. EBA artık yurt dışındaki Türklerin de hizmetinde olacak." dedi.

Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Mart 2020'de başlatılan ve birinci yılını geride bırakan uzaktan eğitime ilişkin MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitim Bilişim Ağı (EBA) TV stüdyosunda değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından uzaktan eğitime geçileceği ve 3 yeni televizyon kanalı kurulacağına ilişkin 12 Mart 2020'de düzenlediği basın toplantısında neler hissettiği, o süreçte umutsuzluğa kapıldığı anların olup olmadığı sorulan Selçuk, o gün, dünya tarihinde görülen yeni bir sorunla karşı karşıya kalmanın stresini yaşadığını ifade etti.