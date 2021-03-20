Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA'nın kullanımı için KKTC'nin ardından Azerbaycan ile de bir çalışma içinde olduklarını belirterek "Kosova'dan da talep var. EBA artık yurt dışındaki Türklerin de hizmetinde olacak." dedi.
Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Mart 2020'de başlatılan ve birinci yılını geride bırakan uzaktan eğitime ilişkin MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitim Bilişim Ağı (EBA) TV stüdyosunda değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından uzaktan eğitime geçileceği ve 3 yeni televizyon kanalı kurulacağına ilişkin 12 Mart 2020'de düzenlediği basın toplantısında neler hissettiği, o süreçte umutsuzluğa kapıldığı anların olup olmadığı sorulan Selçuk, o gün, dünya tarihinde görülen yeni bir sorunla karşı karşıya kalmanın stresini yaşadığını ifade etti.
Yaşanan çağın çok daha yenilikçi bir yaklaşıma ihtiyacı olduğu düşüncesiyle uzaktan eğitim için televizyon kurma fikrinin ortaya çıktığını aktaran Selçuk, çevresindeki kişilerle ve ilgili bakanlıklar arasında gece gündüz demeden yapılan yoğun görüşmeler sonucu Milli Eğitim Bakanlığı, TRT ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasındaki güçlü iş birliği ve koordinasyonla 10 günde 3 televizyon kanalının kurulduğunu hatırlattı.
Selçuk, uzaktan eğitim süreciyle ilgili her öğrencinin imkanlara nasıl erişilebileceğine ilişkin kendisine sorular sorduğunu ve bu sorulara çözüm yolu bulmak için gece dahi Bakanlık ekibiyle irtibat kurduğunu anlatarak şöyle devam etti:
"Tabii bu çok uykusuz bir dönem. Uyumamak başka bir şey, bir de uyutmamak tarafı var. Herkesi arıyorum, gece 02.00, 03.00, 04.00'te mesaj gönderiyorum. Bana diyorlar ki 'Siz ne zaman yatıyorsunuz?' 'Bu mesajları bazen yatarken de atıyorum.' falan diyorum. Şimdi uyumayan ve uyutmayan bir pozisyona döndük. O süreçte arkadaşlar olağanüstü bir çaba gösterdiler. YEĞİTEK kurumumuzda emin olun ekip, 24 saat takip ettiler süreci ve çok büyük bir mühendis grubu çalıştı. Telekom'dan, Aselsan'dan, başka kurumlardan arkadaşlar mühendislik desteği verdiler. Türkiye bir iş birliği içerisinde bunu hayata geçirdi. TRT ile iş birliğimiz de gelişerek devam ediyor."
ÖĞRETMENLERİ "EBA HANIM" DİYE ÇAĞIRMIŞLAR
Selçuk, televizyonların kurulmasının ardından öğretmenlerin de büyük fedakarlıklarla görev aldığına işaret ederek "Öğretmenler kamera arkası, kamera önü ne demektir bütün bunlarla ilgili teknik dersler aldılar. Sonrası artık su gibi akmaya başladı. Bir öğretmenimiz 'Pazara gittim, pazarcı (EBA Hanım hoş geldiniz.) dedi. (EBA Hanım ne demek?) dedim. (Siz EBA'da ders veriyorsunuz ya o yüzden EBA Hanım diye çağırıyorum.) dedi.' diye anlatıyor. Bu, her gün gördüğü kişi olarak öğretmenlerimizin toplumun belirgin bir üyesi haline gelmelerine yol açtı." şeklinde konuştu.