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    • 17.03.2021 12:47
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    MEB tarih verdi: ? ? , , ilkokul sınavları...

    Gündemde milyonlarca öğrenci '? ?' sorularının yanıtlarını merak ediyor. Bu noktada sınavların iptal olup olmayacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Bakanı imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve kurumlarında yüz yüze eğitimle ilgili detaylara yer verildi. Peki, Ortaokullar yüz yüze sınav olacak mı? , ortaokul, ? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    MEB tarih verdi: Ortaokullarda yüz yüze sınav olacak mı? 2. dönem sınavları olacak mı? Lise, ortaokul, ilkokul sınavları...

    Lise 1-2-3-4. sınavlar olacak mı? Ortaokullar sınav olacak mı? Sınavlar iptal mi? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere yazı gönderildi ve neler yazdığı milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından merak edilmeye başlandı. Peki yüz yüze eğitim ve sınavlara dair son gelişmeler neler? İşte detaylar…

    ORTAOKUL VE LİSE SINAVLARI YAPILACAK MI?

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "yerinde karar" uygulamasına ilişkin, "Her hafta risk gruplarının hangisinde hangi şehirlerin bulunduğu belirlenecek. Vali ve il hıfzıssıhha kurulu, o ilde okulları açmak ya da kapatmak üzerine bir karar alabilecek." dedi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk liselerde yüz yüze sınavlar ile ilgili olarak ise, ''8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek." açıklamasında bulundu.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokul kurumlarında yüz yüze eğitimle ilgili detaylara yer verildi.

    Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak. Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak. Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.

    2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.

    YÜZ YÜZE EĞİTİME İLİŞKİN SON GELİŞMELER

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), meslek liselerinde bir günde en fazla 10, diğer ortaöğretim kurumlarında ise 8 ders saati yüz yüze eğitim yapılmasına karar verdi.

        Buna göre, ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitim 2 Mart'tan itibaren başladı. Hazırlık ve planlamalarını yapamadıkları için bu tarihte yüz yüze eğitime başlayamayan eğitim kurumları ise en geç 8 Mart Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak şekilde hazırlık ve planlamalarını tamamlayacak.

        Okul yöneticileri ve öğretmenlerce öğrencilere okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik, yönlendirme ve bilgilendirme yapılacak.

        Dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek. Bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek ve ihtiyaç olması durumunda seyreltilmiş sınıf uygulamasına gidilecek.
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        Haberler Güncel MEB tarih verdi: Ortaokullarda yüz yüze sınav olacak mı? 2. dönem sınavları olacak mı? Lise, ortaokul, ilkokul sınavları...