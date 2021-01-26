Son dakika: 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Değerli EKPSS adaylarımız, 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
Değerli EKPSS adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) January 26, 2021
13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden açıklanmıştır.
Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim. #2021EKPSS