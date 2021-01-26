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    • Eğitim
    • 26.01.2021 15:13
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    • 26.01.2021 15:14
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    Son dakika: 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları açıklandı

    Son dakika haberine göre Başkanı , "13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır." açıklamasında bulundu.

    ÖSYM'den flaş açıklama! Sonuçlar açıklandı

    Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Değerli EKPSS adaylarımız, 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Eğitim Son dakika: 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları açıklandı