ÖSYM tarafından uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercih işlemleri 13 Ocak'ta başladı ve hala devam ediyor. Binlerce engelli vatandaş kamuda kariyer hedefliyor ve bu hedef için uğraşıyor. EKPSS tercihleri nasıl yapılır, hangi tarihte sona erecek? Sorularının yanıtları araştırılırken bir yandan da sonuçların ne zaman belli olacağı merak konusu. Peki EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? işte tüm bilgiler…