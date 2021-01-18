ÖSYM tarafından uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercih işlemleri 13 Ocak'ta başladı ve hala devam ediyor. Binlerce engelli vatandaş kamuda kariyer hedefliyor ve bu hedef için uğraşıyor. EKPSS tercihleri nasıl yapılır, hangi tarihte sona erecek? Sorularının yanıtları araştırılırken bir yandan da sonuçların ne zaman belli olacağı merak konusu. Peki EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? işte tüm bilgiler…
EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EKPSS sonuçları için ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
EKPSS TERCİHLERİ NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM başkanı Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;
"Değerli EKPSS adaylarımız,
2021-EKPSS/Kura ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz." dedi.
Tercihler, 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapılacak. Sonuç tarihi henüz netleşmedi
BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN EKPSS AÇIKLAMASI
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Atama yapılacak 2.140 kadro için engellilerin tercih işlemleri bugün başlayacak" dedi.
Bakan Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacağını açıkladı.
Adaylar tercih işlemlerini; 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Ocak 2021 günü, saat 23.59'a kadar yapabilecek.
Bakan Selçuk, adayların, Tercih Kılavuzunda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, öğrenim düzeylerine göre 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS'ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerektiğini hatırlattı
Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet adresinde (www.osym.gov.tr) yayımlanacak olan "Tercih Kılavuzu"na göre gerçekleştirebilecek.