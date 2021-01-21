Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle pek çok sınav ertelenerek ileri tarihte yapıldı. Okullardaki sınavlar ise online olarak düzenleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bu hafta 2021 ÖSYM sınav takvimi hakkında açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021 yılı sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden duyurulduğunu açıkladı. Peki, 2021 yılında YKS, KPSS, DGS, ALES ve MSÜ sınavları ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtları...
2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi ve tarihleri;
YKS 2021 NE ZAMAN?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının 27 Haziran'da yapılacağını açıkladı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır." ifadelerine yer verdi.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ HAKKINDA AÇIKLAMA
* Güncel gelişmelere ve salgının seyrine göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.
** Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.