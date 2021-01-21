Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle pek çok sınav ertelenerek ileri tarihte yapıldı. Okullardaki sınavlar ise online olarak düzenleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bu hafta 2021 ÖSYM sınav takvimi hakkında açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021 yılı sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden duyurulduğunu açıkladı. Peki, 2021 yılında YKS, KPSS, DGS, ALES ve MSÜ sınavları ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtları...

2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi ve tarihleri;