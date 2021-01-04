Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 04.01.2021 17:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.01.2021 17:03
    ABONE OL

    Son dakika: Bakanı 'tan 'salgın sona erecek' paylaşımı

    Son dakika haberine göre Bakanı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Selçuk, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz e devam edeceğiz, okullar arası voleybol maçları yapacağız ve okullarımızın aylardır boş kalan spor salonlarında, ilk servis atışını ben yapacağım" dedi.

    İlk servis atışını ben yapacağım

    Bakanı sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı paylaşımda, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz, okullar arası voleybol maçları yapacağız ve okullarımızın aylardır boş kalan spor salonlarında, ilk servis atışını ben yapacağım. Her sandalyede bir öğrenci olacak. Maç bitiminde ıslık çalacağız. Olur mu" ifadelerini kullandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Eğitim Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'salgın sona erecek' paylaşımı