İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne yılbaşı genelgesi gönderdi | Yurttan ve dünyadan haberler

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Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne yılbaşı genelgesi gönderdi. Bu kapsamda, cadde, bulvar veya meydanlara turist girişlerine kısıtlama getirildi. Sınırlama, 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'den 1 Ocak Cuma günü saat 10.00'a kadar sürecek.İHA ve SİHA'ları, Dağlık Karabağ'da destan yazdı. Bu başarı, İngiltere'nin gözünden kaçmadı. İngiliz The Guardian gazetesi, İngiliz ordusunun Türk SİHA'larını örnek alarak yeni bir silahlı 'başlatmayı planladığını yazdı.Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, online eğitimde son durumu değerlendirdi. "" dedi.eski Milletvekili Tuma Çelik, tecavüz skandalıyla gündeme geldi. Evli kadına cinsel saldırıda bulunması üzerine partisinden istifa etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Ekim'de dokunulmazlığı kaldırılan Çelik için iddianame düzenledi.Deyrizor-Humus arasında seyahat eden bir yolcu otobüsüne saldırı düzenlendi. Olayda 25 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.