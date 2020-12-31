İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne yılbaşı genelgesi gönderdi | Yurttan ve dünyadan haberler

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne yılbaşı genelgesi gönderdi. Bu kapsamda, cadde, bulvar veya meydanlara turist girişlerine kısıtlama getirildi. Sınırlama, 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'den 1 Ocak Cuma günü saat 10.00'a kadar sürecek.
SİHA'LARA BÜYÜK ÖVGÜ
Türk İHA ve SİHA'ları, Dağlık Karabağ'da destan yazdı. Bu başarı, İngiltere'nin gözünden kaçmadı. İngiliz The Guardian gazetesi, İngiliz ordusunun Türk SİHA'larını örnek alarak yeni bir silahlı 'SİHA programı' başlatmayı planladığını yazdı.
DİJİTAL KARNE VERİLECEK
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, online eğitimde son durumu değerlendirdi. "Okulların açılmasına 15 Şubat'tan sonra karar vereceğiz. Karneler dijital dağıtılacak" dedi.
İDDİANAMESİ HAZIRLANDI
HDP eski Milletvekili Tuma Çelik, tecavüz skandalıyla gündeme geldi. Evli kadına cinsel saldırıda bulunması üzerine partisinden istifa etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Ekim'de dokunulmazlığı kaldırılan Çelik için iddianame düzenledi.
SURİYE KAN GÖLÜ: 25 ÖLÜ
Suriye'de Deyrizor-Humus arasında seyahat eden bir yolcu otobüsüne saldırı düzenlendi. Olayda 25 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
SİHA'LARA BÜYÜK ÖVGÜ
Türk İHA ve SİHA'ları, Dağlık Karabağ'da destan yazdı. Bu başarı, İngiltere'nin gözünden kaçmadı. İngiliz The Guardian gazetesi, İngiliz ordusunun Türk SİHA'larını örnek alarak yeni bir silahlı 'SİHA programı' başlatmayı planladığını yazdı.
DİJİTAL KARNE VERİLECEK
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, online eğitimde son durumu değerlendirdi. "Okulların açılmasına 15 Şubat'tan sonra karar vereceğiz. Karneler dijital dağıtılacak" dedi.
İDDİANAMESİ HAZIRLANDI
HDP eski Milletvekili Tuma Çelik, tecavüz skandalıyla gündeme geldi. Evli kadına cinsel saldırıda bulunması üzerine partisinden istifa etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Ekim'de dokunulmazlığı kaldırılan Çelik için iddianame düzenledi.
SURİYE KAN GÖLÜ: 25 ÖLÜ
Suriye'de Deyrizor-Humus arasında seyahat eden bir yolcu otobüsüne saldırı düzenlendi. Olayda 25 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.