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    • 03.01.2021 19:46
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    Milli Eğitim Bakanı 'tan "sosyal mesafesiz eğitim" açıklaması

    Milli Eğitim Bakanı koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitim devam ederken umut veren bir paylaşımda bulundu. Selçuk, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

    Sosyal mesafesiz eğitim açıklaması

    Milli Eğitim Bakanı koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitim devam ederken umut veren bir paylaşımda bulundu.

    "SOSYAL MESAFESİZ EĞİTİME DEVAM EDECEĞİZ..."
    Selçuk, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

    Bakan Selçuk'un açıklaması şu şekilde:
    Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz, okullar arası voleybol maçları yapacağız ve okullarımızın aylardır boş kalan spor salonlarında, ilk servis atışını ben yapacağım. Her sandalyede bir öğrenci olacak. Maç bitiminde ıslık çalacağız. Olur mu?

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    Haberler Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan "sosyal mesafesiz eğitim" açıklaması