E Okul giriş ile 2020 LGS Lise taban puanları! Milyonlarca öğrencinin katılımı ile gerçekleşen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların akabinde en heyecanlı süreç olan tercih işlemleri yakından takip ediliyor. Bu bağlamda, tercih işlemleri kapsamında dünden bu yana e-Okul sistemi aracılığıyla geçtiğimiz yıla ilişkin LGS taban puanları bilgisi ile yüzdelik dilimler ve başarı sıralaması en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor.
LGS 2020 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu meb.gov.tr adresinde yayımladı. LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı. İşte detaylar:
Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 2020 indirmek için tıklayınız
2020 Merkezi Yerleştirme ve Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi için tıklayınız
E OKUL İLE LGS LİSE TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE YÜZDELİK DİLİMLER NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Haberimizin detaylarından e Okul giriş ile LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri bilgisine ulaşabilir, tercih işlemleri hakkında da fikir edinebilirsiniz.
LİSE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
Dün açıklanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının akabinde, bugün de tercih kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açıldı. MEB'in açıklayacağı esas kontenjanların ardından ise 2019 yılına ilişkin LGS lise taban puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri belli olacak.
Aşağıdaki bağlantı aracılığıyla, e Okul giriş kullanarak geçtiğimiz yıla ilişkin LGS taban puanları bilgisine ulaşabilirsiniz.
YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.
Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.
Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sıvvan koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.
Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.
İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.