Gözler telafi eğitimine çevrildi! Özel okullar ne zaman açılıyor? MEB tarih verdi!

Özel okullar ne zaman açılıyor? MEB özel okulların eğitim tarihine ilişkin açıklama yaptı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamalar sonrası bu yıl eğitim öğretim hayatının sona erdiği kesinleşti. Takvime göre EBA sistemi üzerinden sunulan uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek. Öğrenciler bu tarihe kadar uzaktan eğitimden faydalanabilecek. Özel okullar ise yaz aylarında telafi eğitimi uygulayacak. Peki, özel okullar ne zaman açılıyor?
ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacağını açıkladı. İşte Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklama;
"Özel okullar, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacak.
Özel öğretim kursları da gerekli önlemleri alarak, velilerin istemesi halinde, eğitimlere bugünden itibaren başlayabilecek.
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de eğitimlere 15 Haziran'dan itibaren başlayabilecek."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada uzaktan eğitim ile verilen derslerden ne kadar faydalanıldığı ölçüldükten sonra telafi eğitiminin ne kadar süreceklerine karar vereceklerini açıkladı. İşte MEB Bakanı Ziya Selçuk'un telafi eğitimi açıklaması;
"Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek'ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek. Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada 2019-2020 yılı eğitim döneminin sona erdiğini yeni eğitim yılının Eylül ayında başlayacağını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaz kursları ve benzeri faaliyetler kendi takviminde devam edecek. Kreşler ve gündüz bakım evleri 15 Haziran'da faaliyete başlayacak.