Gözler telafi eğitimine çevrildi! Özel okullar ne zaman açılıyor? MEB tarih verdi!

"Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek'ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek. Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada 2019-2020 yılı eğitim döneminin sona erdiğini yeni eğitim yılının Eylül ayında başlayacağını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaz kursları ve benzeri faaliyetler kendi takviminde devam edecek. Kreşler ve gündüz bakım evleri 15 Haziran'da faaliyete başlayacak.