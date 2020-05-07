Uzaktan eğitimin adresi EBA kendi rekorunu güncelledi



Tıklanma: 1.2 milyar

Aktif öğrenci: 6 milyon 90 bin 383

Canlı ders: 978 bin 313



Güncellenen ve zenginleşen içeriklerle EBA, tüm dünyada örnek gösterilen yerini sağlamlaştırdı. Emek verenlere teşekkürler. pic.twitter.com/Up2ZzB0mN1