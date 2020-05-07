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    • Eğitim
    • 07.05.2020 13:31
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    • 07.05.2020 13:31
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    : : kendi rekorunu güncelledi

    haberi... , le ilgili "Eğitim Bilişim Ağı () kendi rekorunu güncelledi. Tıklanma: 1.2 milyar, aktif öğrenci: 6 milyon 90 bin 383, canlı ders: 978 bin 313" dedi.

    Bakan Selçuk açıkladı: Rekor kırıldı
    Selçuk, verilerine ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu.



    Bakan Selçuk, paylaşımında, "Uzaktan eğitimin adresi EBA kendi rekorunu güncelledi. Tıklanma: 1.2 milyar, aktif öğrenci: 6 milyon 90 bin 383, canlı ders: 978 bin 313. Güncellenen ve zenginleşen içeriklerle EBA, tüm dünyada örnek gösterilen yerini sağlamlaştırdı. Emek verenlere teşekkürler" dedi.


    Haberler Eğitim Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: EBA kendi rekorunu güncelledi
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