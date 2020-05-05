Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 05.05.2020 18:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.05.2020 18:45
    ABONE OL

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Bu kadar zor olmasa gerek

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birçok evde çocukların ini sadece annelerin takip etmesine üzüldüğünü ifade ederek, babalara da çocukların eğitim hayatına dahil olma çağrısında bulundu.

    Bakan Selçuk'tan babalara sitem

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birçok evde çocukların ini sadece annelerin takip etmesine üzüldüğünü ifade ederek, babalara da çocukların eğitim hayatına dahil olma çağrısında bulundu.


    Selçuk, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "Çocukların uzaktan eğitimini, oyunlarını, ödevlerini pek çok evde sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum. Bir çocuğun eğitim hayatına bilgimizle dahil olmak, çocukluğunda bir oyun arkadaşı olarak yer almak bu kadar zor olmasa gerek."

    Haberler Eğitim Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Bu kadar zor olmasa gerek
    Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
    Tüm Eğitim Haberleri