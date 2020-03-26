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2020 yılı güncel sınav takvimi: ertelendi mi?

Ön lisans mezunu yüz binlerce gencin katılımı ile düzenlenecek 2020 yılı Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım devam ederken adaylar ,sınav hazırlıklarını arttırdı. Sınava geri sayım devam ederken en çok araştırılan konu sınavın ne zaman yapılacağı, 2020 yılı 'nin başvurularının hangi tarihler arasında alınacağı konuları oldu. 2020 yılı DGS başvuruları Mayıs ayında başlayacak. Başvurular 13 ile 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak.

  • Eğitim
  • 26.03.2020 16:29
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 11:28
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2020 yılı ÖSYM güncel sınav takvimi: DGS ertelendi mi?

2020 Dikey Geçiş Sınavı ertelenecek mi? Korona virüs nedeniyle DGS tarihinde değişiklik yapılacak mı? İşte 2020 DGS başvuru ve sınav tarihi ile Dikey Geçiş hakkında son bilgiler. Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

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