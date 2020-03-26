2020 yılı ÖSYM güncel sınav takvimi: DGS ertelendi mi?

2020 Dikey Geçiş Sınavı ertelenecek mi? Korona virüs nedeniyle DGS tarihinde değişiklik yapılacak mı? İşte 2020 DGS başvuru ve sınav tarihi ile Dikey Geçiş hakkında son bilgiler. Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.